"Мочить везде": Поклонскую вывели из себя после свадьбы
Об этом Поклонская заявила в эфире Всероссийской государственной телерадиокомпании "Таврида". "Это террористы, что их слушать? С ними надо бороться", – сказала депутат, комментируя вынесение запрещенной в России украинской экстремистской организацией "Правый сектор" так называемого приговора гражданам России.
Бывший прокурор Крыма также заявила, что когда занимала должности в правоохранительной системе полуострова, то делала все, чтобы экстремизм на его территории был искоренен. "Их надо мочить везде", - добавила она.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении участников экстремистской организации. Это связано с неким "смертным приговором", который радикалы вынесли 50 россиянам. Эксперты между тем называют "Правый сектор", отметившийся кровавыми акциями на Майдане, "машиной насилия".
Напомним, ранее стало известно о новом избраннике Натальи Поклонской. Им стал начальник аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев. Брак молодожены зарегистрировали в Симферополе. Соловьеву 47 лет, он доктор юридических наук, в свое время работал старшим следователем по особо важным делам в Федеральной службе налоговой полиции.
Наталья @nv_poklonskaya Поклонская вместе с новым мужем Иваном Соловьевым сегодня приехали в Коктебель на фестиваль джаза. Они впервые показались на публике после сообщений о свадьбе #Крым #Коктебель #джаз #фестиваль #Поклонская #муж #депутат #лето2018 #август #Crimea #news #crimeainform #Russia #summer2018 Команда #Крыминформ: @galaamarando @kornews @lena_bogdanovich @zhabenko @originalserjio @aleksandrakameniok @hlggi
Комментировать бракосочетание депутат не стала. А недавно в сети появились совместные фотографии Поклонской и Соловьева.
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