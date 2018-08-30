"Мочить везде": Поклонскую вывели из себя после свадьбы

Бывший прокурор Республики Крым, депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала к жестким мерам против украинских радикалов. Парламентарий призвала "мочить их везде".



Об этом Поклонская заявила в эфире Всероссийской государственной телерадиокомпании "Таврида". "Это террористы, что их слушать? С ними надо бороться", – сказала депутат, комментируя вынесение запрещенной в России украинской экстремистской организацией "Правый сектор" так называемого приговора гражданам России.

Бывший прокурор Крыма также заявила, что когда занимала должности в правоохранительной системе полуострова, то делала все, чтобы экстремизм на его территории был искоренен. "Их надо мочить везде", - добавила она.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении участников экстремистской организации. Это связано с неким "смертным приговором", который радикалы вынесли 50 россиянам. Эксперты между тем называют "Правый сектор", отметившийся кровавыми акциями на Майдане, "машиной насилия".

Напомним, ранее стало известно о новом избраннике Натальи Поклонской. Им стал начальник аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев. Брак молодожены зарегистрировали в Симферополе. Соловьеву 47 лет, он доктор юридических наук, в свое время работал старшим следователем по особо важным делам в Федеральной службе налоговой полиции.

Комментировать бракосочетание депутат не стала. А недавно в сети появились совместные фотографии Поклонской и Соловьева.