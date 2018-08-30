Путин лично выразил соболезнования близким Кобзона

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Российский лидер направил супруге, родным и близким певца телеграмму со словами поддержки.

Отмечается, что текст в ближайшее время будет опубликован на сайте Кремля, передает Пятый канал. Напомним, Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет в четверг, 30 августа.