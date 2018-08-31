В Кремле сделали заявление о поездке Путина на прощание с Кобзоном

Президент России может посетить похороны Иосифа Кобзона. В Кремле отметили, что окончательное решение пресс-службе пока не известно.

Владимир Путин, вполне возможно, придет проститься с народным артистом Иосифом Кобзоном. Этого не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Не могу этого исключить, но мне точно не известно о решении президента", – приводит ответ представителя Кремля журналистам Telegram-канал "Говорит Москва".

Народный артист СССР и бывший депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер утром 30 августа на 81-м году жизни. Певец более десяти лет боролся с онкологическим заболеванием. Церемония прощания с ним пройдет в Концертном зале имени Чайковского 2 сентября. Артиста похоронят на Востряковском кладбище в Москве.

В день, когда стало известно о смерти артиста, президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье народного Иосифа Кобзона. Российский лидер направил супруге, родным и близким певца телеграмму со словами поддержки.

Путин в своем послании отметил, что, помимо эстрады, Кобзон вел активную политическую, общественную, благотворительную деятельность, преподавал, занимался бизнесом.

Публикация от Иван Светлый (@sv.ivan) 30 Авг 2018 в 5:26 PDT

Как отмечалось, для Владимира Путина Иосиф Кобзон был не просто певцом и общественным деятелем, но близким и очень хорошим знакомым. Президент и артист регулярно встречались. А однажды Путин даже позвонил в эфир радио "Комсомольская правда", когда там выступал Кобзон, сообщило издание.

Стало известно, что 2 сентября гроб с телом Кобзона выставят на сцене Концертного зала имени Чайковского. Здесь недавно сам певец отдавал последние почести поэту Андрею Дементьеву и баритону Дмитрию Хворостовскому.

