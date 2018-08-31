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Общество

Место для дискуссий: как Госдума улучшает пенсионный законопроект

Фото: duma.gov.ru
В нижней палате парламента в пятницу, 31 августа, состоялось первое заседание рабочей группы по совершенствованию пенсионной системы, где обсуждались инициативы президента России Владимира Путина, озвученные им в ходе недавнего телеобращения. Обсуждение с участием депутатов, представителей правительства, общественности, профсоюзов, а также экспертного сообщества получило высокую оценку от политологов. Аналитики отметили широкое представительство заседания, обширный круг вопросов, который был вынесен на обсуждение и высокий уровень самой дискуссии.
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Так, директор по исследованиям Фонда ИСЭПИ Александр Пожалов, лично побывавший на заседании, уверен, что нижняя палата может стать постоянно действующим механизмом парламентского контроля за дальнейшей настройкой пенсионной системы и площадкой проработки других, связанных с этим вопросов – по рынку труда, активному долголетию и прочему. "Сегодня почти все внешние по отношению к Госдуме участники демонстрировали такой же запрос, все с энтузиазмом готовы включиться в законотворческий процесс", - написал эксперт на своей странице в Facebook.

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Аналитик подчеркнул, что в Думу для обсуждения совершенствования пенсионной системы были приглашены люди разных взглядов и убеждений. Пожалов особо отметил поддержку спикером нижней палаты предложения депутата от "Справедливой России" Олега Шеина, который выступил с инициативой включить в число экспертов представителей научного сообщества.

Александр Пожалов. Кадр youtube.com

Политолог также указал на то, что через рабочую группу по изменениям пенсионной системы нижняя палата еще за месяц до внесения "бюджетного пакета" на рассмотрение депутатов может начать активно проработать основные его положения. "По пенсионному бюджету, налоговым и социальным льготам, расходам на программы занятости, здравоохранения и так далее", – пояснил он, назвав это, по сути, "нулевыми чтениями".

В свою очередь, политолог Дмитрий Фетисов отметил широкое представительство на заседании рабочей группы. "Получили слово как эксперты-экономисты, так и депутаты, представители профсоюзов и гражданских институтов.

Каждый из выступающих озвучил свои предложения по готовящимся ко второму чтению поправкам", – подчеркнул аналитик.

Дмитрий Фетисов. Фото: facebook.com/fdn86

По его мнению, среди участников дискуссии не было преобладающей точки зрения и согласия. Аналитик видит в этом позитивный момент. "Это показатель, что идет дискуссия, и в ходе работы парламентской группы будут искаться дальнейшие компромиссы", – пояснил Фетисов.

Политолог отметил обширный спектр вопросов, обсуждавшихся рабочей группой, в том числе относительно развития рынка труда и доходов людей старших возрастов. "Существует запрос на площадку, на которой могут обсуждаться предложения по этим вопросам, и Дума демонстрирует, что готова стать такой площадкой", – резюмировал аналитик.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Высоко оценил состоявшуюся на Охотном Ряду дискуссию и политолог Антон Хащенко. Он подчеркнул, что помимо президентских предложений, которые, на его взгляд, составят костяк законопроекта о пенсионных изменениях ко второму чтению документа, в нижнюю палату поступило еще более 100 поправок.

По его словам, ко многим вопросам в рамках совершенствования пенсионной системы нужно подходить очень аккуратно, просчитывая все имеющиеся риски. Поэтому деятельность рабочей группы, уверен эксперт, будет строиться в тесной увязке с профильными комитетами нижней палаты – по бюджету и налогам, здравоохранению и другими.

Антон Хащенко. Фото: vk.com/hashenko73

Напомним, Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект о совершенствовании пенсионной системы. Сбор поправок к документу продлится до конца сентября. 21 августа нижняя палата провела широкие тематические слушания. По итогам дискуссий была создана специальная рабочая группа, которую возглавила вице-спикер Ольга Тимофеева.

Президент России Владимир Путин в среду, 29 августа, обратился к гражданам России по вопросу настройки пенсионной системы. Глава государства озвучил свои позицию и предложил ряд поправок. По его словам, женщины должны выходить на пенсию не в 63 года, а в 60 лет. Также президент предложил ввести административную или даже уголовную ответственность для тех работодателей, которые уволят работников предпенсионного возраста, выдвинул инициативу обязать работодателей предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня для прохождения бесплатной диспансеризации.

Автор: Иван Поляков31 августа 2018, 17:46

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