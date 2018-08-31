Стали известны последние слова принцессы Дианы
Спасатель одним из первых прибыл на место ДТП – в туннель у моста Альма. Он отметил, что после инцидента принцесса Уэльская еще могла разговаривать.
По словам Гурмелона, он держал ее за руку, просил сохранять спокойствие и не шевелиться. "Я сказал ей, что мы здесь, чтобы помочь. Она ответила: "Боже мой, что случилось?" – цитирует спасателя агентство Sputnik. Мужчина добавил, что на теле принцессы Дианы не было крови и следов сильных повреждений.
Напомним, смертельная авария произошла 31 августа 1997 года. Известно, что в тот вечер любовники леди Ди и бизнесмен Доди аль-Файеда вышли из ресторана, после чего их начали преследовать журналисты. Автомобиль предпринимателя, в котором ехала принцесса, на большой скорости врезался в стену туннеля, ударился о разделительный барьер и перевернулся.
Диана скончалась в больнице через два часа после ДТП. До сих пор причины аварии до конца не раскрыты.
Ранее принц Гарри высказался по поводу гибели своей матери, принцессы Дианы. По его словам, журналисты, преследовавшие автомобиль Леди Ди в тот роковой вечер, не оказали ей необходимую помощь.
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