Захарченко убили с восьмой попытки

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко был одним из тех бывших шахтеров и трактористов, о которых говорил президент Владимир Путин, комментируя три года назад происходящее на юго-востоке Украины. Сегодня горный электромеханик по специальности и руководитель непризнанной республики по призванию, имевший непререкаемый авторитет в ДНР, трагически погиб в самом центре своего родного города.

Захарченко родился в 1976 году в Донецке, он с отличием окончил местный техникум промышленной автоматики и начинал свою трудовую деятельность на обычной шахте, каких в Донбассе десятки. Высшее образование так и не получил, хотя учился в Донецком юридическом институте МВД.

В 2014 году, когда украинские войска начали бомбить Донбасс, Захарченко возглавил группу из семи вооруженных человек, занявших здание городской администрации Донецка. Цель у него и его сподвижников была вполне мирной: организация Киевом референдума о независимости.

Но пришедшая в результате событий на майдане власть не хотела слушать голос двух республик и тогда ДНР и ЛНР ничего не оставалось делать, как обороняться. Чем собственно, население юго-востока и занимается по сей день.

Обстрелы пригородов Донецка стали чем-то повседневным для десятков тысяч жителей столицы республики. Ее руководитель и сам не раз бывал под огнем. Смерти он не боялся и вряд ли смог бы назвать точное число покушений на его жизнь.





А их было, по крайней мере, семь. 30 августа 2014 года тогда еще премьер-министр ДНР передвигался в составе колонны, которая попала под обстрел. Одна из автоматных пуль ранила водителя Захарченко, но сам он находился в другой машине и не пострадал.

Второй случай, утверждает Life, произошел в Углегорске в начале февраля 2014 года. Стрелок промахнулся и убил охранника Захарченко. Пуля все-таки настигла главу ДНР, который вступил в бой с украинскими силовиками под Дебальцево. Захарченко был ранен в ногу и долгое время после этого ходил с тростью.





В апреле 2016 года в ДНР была обезврежена украинская диверсионная группа, которая готовились подорвать главу республики, а спустя четыре месяца неизвестные пытались взорвать машину Захарченко. Бомбу вовремя обнаружили и обезвредили.

В мае 2017 года на дороге, ведущей к Саур-могиле, прогремело два взрыва. Это произошло за несколько минут до проезда кортежа Захарченко. По словам самого главы ДНР, фугас взорвался на повороте непосредственно перед подъездом к мемориалу.





Сегодня, 31 августа глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке.