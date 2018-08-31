Захарченко убили с восьмой попытки
Захарченко родился в 1976 году в Донецке, он с отличием окончил местный техникум промышленной автоматики и начинал свою трудовую деятельность на обычной шахте, каких в Донбассе десятки. Высшее образование так и не получил, хотя учился в Донецком юридическом институте МВД.
В 2014 году, когда украинские войска начали бомбить Донбасс, Захарченко возглавил группу из семи вооруженных человек, занявших здание городской администрации Донецка. Цель у него и его сподвижников была вполне мирной: организация Киевом референдума о независимости.
Но пришедшая в результате событий на майдане власть не хотела слушать голос двух республик и тогда ДНР и ЛНР ничего не оставалось делать, как обороняться. Чем собственно, население юго-востока и занимается по сей день.
Обстрелы пригородов Донецка стали чем-то повседневным для десятков тысяч жителей столицы республики. Ее руководитель и сам не раз бывал под огнем. Смерти он не боялся и вряд ли смог бы назвать точное число покушений на его жизнь.
А их было, по крайней мере, семь. 30 августа 2014 года тогда еще премьер-министр ДНР передвигался в составе колонны, которая попала под обстрел. Одна из автоматных пуль ранила водителя Захарченко, но сам он находился в другой машине и не пострадал.
Второй случай, утверждает Life, произошел в Углегорске в начале февраля 2014 года. Стрелок промахнулся и убил охранника Захарченко. Пуля все-таки настигла главу ДНР, который вступил в бой с украинскими силовиками под Дебальцево. Захарченко был ранен в ногу и долгое время после этого ходил с тростью.
В апреле 2016 года в ДНР была обезврежена украинская диверсионная группа, которая готовились подорвать главу республики, а спустя четыре месяца неизвестные пытались взорвать машину Захарченко. Бомбу вовремя обнаружили и обезвредили.
В мае 2017 года на дороге, ведущей к Саур-могиле, прогремело два взрыва. Это произошло за несколько минут до проезда кортежа Захарченко. По словам самого главы ДНР, фугас взорвался на повороте непосредственно перед подъездом к мемориалу.
Сегодня, 31 августа глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке.
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