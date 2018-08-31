Захарова обвинила Киев в убийстве Захарченко
"Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", – цитирует Марию Захарову Telegram-канал "Говорит Москва". Она отметила, что "киевская партия войны" реализует террористический сценарий вместо выполнения минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта.
Дипломат считает, что мировое сообщество должно потребовать и проконтролировать проведение беспристрастного расследования данного преступления. При этом Захарова назвала марионеточной политическую систему Украины.
Как писали Dni.Ru, вечером 31 августа в кафе "Сепар" на бульваре Пушкина в центре Донецка произошел взрыв, в результате которого глава Донецкой народной республики получил смертельное ранение и погиб в больнице. Среди раненых при взрыве в кафе – министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев.
Александру Захарченко было 42 года. Он возглавил ДНР 4 ноября 2014 года. За время своей работы он пережил несколько покушений. Убить политика пытались украинские диверсанты.
Литератор очнулся через день после оргии
После аварии женщина не сразу осознала, что произошло
Артистка будет находиться в другой стране
Непримиримые враги всего русского не могут скрыть своей радости по поводу теракта