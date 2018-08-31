Захарова обвинила Киев в убийстве Захарченко

Официальный представитель МИД прокомментировала убийство главы ДНР Александра Захарченко. Дипломат увидела в трагедии украинский след.

Продолжение: "Бабах – и больше ничего": первые видео с места убийства Захарченко

"Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", – цитирует Марию Захарову Telegram-канал "Говорит Москва". Она отметила, что "киевская партия войны" реализует террористический сценарий вместо выполнения минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта.

Дипломат считает, что мировое сообщество должно потребовать и проконтролировать проведение беспристрастного расследования данного преступления. При этом Захарова назвала марионеточной политическую систему Украины.

Как писали Dni.Ru, вечером 31 августа в кафе "Сепар" на бульваре Пушкина в центре Донецка произошел взрыв, в результате которого глава Донецкой народной республики получил смертельное ранение и погиб в больнице. Среди раненых при взрыве в кафе – министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев.

Публикация от Посмотрим. We will see (@posmotrim_rf_world) 31 Авг 2018 в 8:21 PDT

Александру Захарченко было 42 года. Он возглавил ДНР 4 ноября 2014 года. За время своей работы он пережил несколько покушений. Убить политика пытались украинские диверсанты.