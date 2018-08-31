57-летняя Тимошенко сверкнула пышной грудью на пробежке в Одессе

Юлию Тимошенко застали на утренней спортивной тренировке. Снимок появился в Сети и вызвал бурные обсуждения пользователей.

Для пробежки политик надела черную майку с очень глубоким декольте и такого же цвета спортивную шапку. Некоторые фолловеры Facebook не узнали Тимошенко без ее знаменитой косы и макияжа.

Фотографией на своей странице в Facebook поделилась журналистка Жанна Жукова. Девушка восхитилась прекрасной физической формой Тимошенко. "Бабушка Юля, говорите? Хочу выглядеть так же, когда мне будет 57", – написала автор поста.

Интернет-пользователи отреагировали на снимок неоднозначно. Некоторые принялись шутить, предложив президенту Украины Петру Порошенко сделать ответный ход. "Покажи в ответ пузо!", – написал один из юзеров. Другие посчитали, что политику негоже показываться в столь откровенном виде перед народом.

А третьи похвалили Тимошенко за прекрасный внешний вид. "Красивая! Спортивная! Всем показывает свой пример за здоровый образ жизни!", "Согласна: она классно выглядит. Всем бы так в 57", – прокомментировали в соцсети снимок.

Напомним, ранее "оранжевая принцесса", выступая перед военными, принимавшими участие в боевых действиях в Донбассе, рассказала о своем плане по возвращению Крыма под контроль Киева. По ее словам, этого можно достичь с помощью "мощной украинской армии" и Будапештского меморандума. В свою очередь член Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков считает, что такие заявления Тимошенко связаны с предстоящими выборами президента Украины.