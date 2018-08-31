В России возбудили дело по факту гибели Захарченко

После убийства главы Донецкой народной республики Александра Захарченко Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма", передает портал inkazan.ru. "Действия неизвестных подвергли опасности жизнь и здоровье неопределённого круга лиц, которые находились вблизи места взрыва", – говорится в сообщении на официальной странице ведомства. Ведется выяснение всех обстоятельств произошедшего.