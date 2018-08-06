Крымский мост побил новый рекорд

За день по Крымскому мосту в обе стороны проехало больше 32 тысяч автотранспортных средств. Зафиксирован новый рекордный трафик, передает РИА ФАН.
Предыдущий максимум был зарегистрирован в июле 2018 года, пишет телеканал "360". Тогда по переправе через Керченский пролив проехало 31,5 тысячи автомобилей. При этом четыре полосы движения способны пропускать до 40 тысяч транспортных средств в сутки.
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