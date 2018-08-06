Названы любимые летние виды активного отдыха россиян

Текущим летом у россиян резко выросла заинтересованность в покупке велосипедов. По данным сервиса объявлений "Юла", этот показатель взлетел в 5,9 раз по сравнению с началом года.
Как сообщает mkset.ru, в категории "Спорт и отдых" велосипеды составляют 57% от всех приобретений. Следом по популярности у граждан России стоят гироскутеры и самокаты – 12%. Большим спросом пользуются роликовые коньки и скейтборды (10%). Необходимое для туризма и отдыха на природе оборудование покупают 7,6%. Охотой и рыбалкой увлекаются 6,4%.
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