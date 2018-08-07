"Почта России" начнет выдавать посылки без паспорта под электронную подпись

В руководстве "Почты России" заявили о внедрении нового сервиса. Скоро россиянам не нужно будет предъявлять удостоверение личности, чтобы получить посылку: паспорт заменит электронная подпись, передает сетевое издание m24.ru.
Технология уже прошла масштабное тестирование. Проект был запущен в 18 регионах. Подобное нововведение позволит сократить время обслуживание клиента в пять раз, сообщает РИА ФАН со ссылкой на "Известия". В компании уточнили, что новый сервис будет работать только с отправлениями, которые не требуют оплаты.
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