У красавицы-жены Асада нашли рук груди

Супруга президента Сирии Башара Асада срочно госпитализирована. У первой леди обнаружено онкологическое заболевание.



В данный момент 42-летняя Асма аль-Асад проходит курс химиотерапии в одном из медучреждений сирийской столицы. Первой леди диагностировали опухоль молочной железы.

Администрация сирийского лидера уточнила, что речь идет о злокачественной опухоли молочной железы. При этом отмечается, что болезнь диагностировали на ранней стадии, поэтому есть все шансы на успешное лечение.

Кроме того, канцелярия Асада опубликовала в Twitter трогательный снимок из больницы, на котором сирийский президент сопровождает и поддерживает первую леди во время химиотерапии. По обнародованной фотографии можно сделать вывод, что супруги сохраняют позитивный настрой даже в столько непростой ситуации.

بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا..



من القلب .. رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل.. pic.twitter.com/W3vi9h1GUt — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 8 августа 2018 г.

Напомним, что президентская супруга Асма аль-Асад родилась в Лондоне в семье врача и отставного дипломата. Стоит отметить, что ее родители до сих пор живут в Великобритании.

Получив диплом Королевского колледжа Лондонского университета, дива работала в инвестиционном банке. Однако головокружительную карьеру пришлось оставить в начале нулевых, когда будущий президент Сирии Башар Асад сделал ей предложение и позвал за собой в Дамаск.