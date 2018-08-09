На Украине завели дело на поймавших педофила селян

Жители села Коцюбинское в Киевской области поймали подозреваемого в педофилии. Якобы мужчина предложил восьмилетней девочки пойти в лес, чтобы сфотографироваться, и предложил за это 700 гривен. Подозрительного мужчину поймал отец ребенка. Селяне вызвали полицию, после чего самостоятельно принялись избивать его, требуя признания в совершении преступления, передает Пятый канал. Подозреваемый был доставлен в полицию, однако вскоре отпущен за отсутствием состава преступления. В отношении же жителей села было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Их попытка самосуда была снята на видео.