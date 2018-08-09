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Общество

Оскандалившийся Кикабидзе набросился на Путина

Вахтанг Кикабидзе. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Десятилетие войны в Южной Осетии не прошло мимо народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе. Продолжая серию критических замечаний в адрес Москвы, актер, изначально вставший в конфликте на сторону Тбилиси, резко высказался о Владимире Путине. Глава российского государства, полагает Кикабидзе, хочет "править миром".
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Комментируя события августа 2008 года, актер заявил, что не может простить смерти близких ему людей. По словам артиста, ему очень тяжело вспоминать события тех дней.

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Москва, полагает народный артист Грузии, желает "подмять под себя" Тбилиси. А президент России Владимир Путин вовсе является "потенциальным диктатором" и желает править всем миром на пару с главой Белого дома Дональдом Трампом, высказал свои предположения Вахтанг Кикабидзе в интервью для проекта "Пограничная ZONA".

Не так давно актер отметился скандальными заявлениями о СССР. Он раскритиковал герб государства и пожаловался на "хреновую жизнь в стране". Распаду Советского Союза, признался Кикабидзе, он обрадовался – даже накрыл с друзьями стол и крепко напился.


В России критические замечания народного артиста Грузии не остались без внимания. Член Совета Федерации Алексей Пушков напомнил, что слава пришла к Вахтангу Кикабидзе в советское время, и без СССР актер остался бы "малоизвестным певцом с окраины Европы". "Годы он набрал, мудрости – нет", – отметил законодатель.

В свою очередь Кикабидзе заявил, что благодарить кого-либо за успех не собирается. "Я сам себя сделал", – ответил актер критикам.

Напомним, что вооруженный конфликт в Южной Осетии начался 8 августа 2008 года с обстрела грузинской артиллерией столицы республики Цхинвала. Грузинским войскам удалось занять часть населенного пункта и ряд окрестных деревень, но подразделения российской 58-й армии вскоре выбили агрессора с территории республики. Позже Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Автор: Иван Поляков9 августа 2018, 15:55

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