Володин поздравил школьников с Днем знаний

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил школьников и студентов с Днем знаний. Он пожелал им успехов в учебе и благополучия.

Поздравление Володина опубликовано на официальном сайте Госдумы.Спикер обратился ко всем, у кого 1 сентября начинается новый жизненный этап.

"Для каждого из нас 1 сентября – это особенный день. Для кого‑то – это долгожданный, после летних каникул, день встречи с друзьями и любимыми учителями, первый день нового учебного года, богатого знаниями и событиями", – отметил Володин.

Для тех ребят, кто впервые сегодня откроет двери школы, открывается и новая страница в жизни, полная интересных впечатлений и надежд. Студенты сделают еще один шаг к будущим профессиональным успехам. А для родителей это день, когда можно вспомнить свои школьные годы и порадоваться за своих детей.

Володин обратился и к учителям, отметив, что их кропотливый каждодневный труд воспитывает в детях нравственные качества, помогает им научиться новому, раскрыть свои таланты и поверить в собственные силы.

От души желаю вам успехов в учебе, здоровья и благополучия, и пусть сбудутся ваши мечты!

1 сентября – начало нового учебного года для российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности и мужества.



