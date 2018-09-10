Состряпанное Лондоном дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери рассыпается на глазах. Предъявив миру так называемых отравителей по фамилиям Петров и Боширов, британские власти надеялись убедить весь мир в причастности Москвы к инциденту. Вышло наоборот: все кому не лень смеются над очередной грубой фальшивкой, находя в ней все новые несостыковки.



Как отметил журналист Ник Кларк, полиция не подтверждает причастность к отравлению Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские СМИ называют "сотрудниками ГРУ". Однако это не мешает премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй заявлять в парламенте прямо противоположное, вновь обвиняя в произошедшем Москву.

Журналист подчеркнул, что, по данным полиции, Скрипали ушли из дома в 09:15 и в течение дня туда не возвращались. "Подозреваемые приехали в Солсбери около полудня. Как тогда "Новичок" попал на тела Скрипалей?" – спросил Кларк.

На опубликованных в Сети записях видно, что "подозреваемые" в отравлении Скрипалей идут по дороге в Солсбери, однако нет кадров, где они подходят к дому бывшего сотрудника ГРУ. "Нет фотографий и с того места, где был найден поддельный флакон якобы для духов", – цитирует журналиста НТВ.





Кроме того, напомнил Кларк, в отеле, где остановились подозреваемые, были взяты пробы. В обеих обнаружили следы "Новичка" – нервно-паралитического вещества, которым якобы отравили отца и дочь. "Даже если "Новичок" в отеле правда был, это означает либо то, что подозреваемые смешивали в номере бинарную систему, либо то, что флакон был негерметичным", - подчеркнул журналист, добавив, что оба варианта – чистое самоубийство.

Напомним, что на прошлой неделе Лондон назвал имена подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Власти Соединенного Королевства сообщили, что это действующие сотрудники ГРУ – некто Александр Петров и Руслан Боширов. Для пущей убедительности были предъявлены фотокарточки "отравителей". На их арест выпущен европейский ордер.

The Sun: "Отравители" Скрипалей могли спрятать второй флакон с "Новичком" pic.twitter.com/5CjxtN8tqu — Тина Север (@North_Ti) 7 сентября 2018 г.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Власти Великобритании без предъявления доказательств обвинили Россию в причастности к инциденту. Москва все обвинения в свой адрес отрицает.