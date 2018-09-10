В российских магазинах заканчивается поваренная соль

С 2019 года в российских магазинах вместо поваренной соли будет продаваться пищевая. В силу вступил ГОСТ, который призван изменить привычное наименование.

Эксперты объяснили нововведение, передает телеканал "360". Теперь вместо не совсем корректного наименования "поваренная", применяемого по традиции для всех видов соли, пишет НСН, в России на упаковках продукции будет написано: "Соль пищевая".

Производители заверили, что изменение наименования не повлечет за собой повышения цены. Дизайн упаковки изменится незначительно, сообщает RT.