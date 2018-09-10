В каком регионе России самые высокие зарплаты

Росстат опубликовал статистику о зарплатах в разных регионах России. Самые высокие доходы оказалась у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа.
В среднем жители данного региона получают 100 тысяч 617 рублей. Второе место занял Чукотский автономный округ, третье – Москва. К слову, меньше всех ежемесячно получают в Алтайском крае, передает НСН.
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