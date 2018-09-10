Начало конца: родился предвестник апокалипсиса

Отравление Скрипалей "Новая волна" в Сочи Скандал с Гузеевой Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Изменившаяся Алсу с треском провалилась
Гей-скандал обернулся для Шурыгиной катастрофой
Цветущая вдова запретила оплакивать Кобзона
Аллегрова показала постаревшую дочь
Свалившаяся Аллегрова перестала вставать с постели
Супруга Малинина в облегающем наряде утерла нос Волочковой
партнеры
Понедельник 10 сентября
Лента новостей
20:03
В Петербурге в ДТП с маршруткой погибли люди
19:46
"Собибор" Хабенского выдвинули на "Оскар"
19:36
Захарова свела с ума ножками в чулочках
19:10
Тюменцы страдают от недостатка автобусов
18:54
Солнцев высмеял брошенную Боню за черные дыры (видео)
18:32
Порнофото звезды "Пацанок" утекли в Сеть
18:30
"Влил шприц адреналина": врачи пытаются помочь больной Дакоте
18:18
Пьяный омич пытался взорвать пятиэтажку
18:05
"Щека съехала": перекошенную Волочкову отправили к медикам
17:38
Пенсионера трижды переехали автомобили под Волгоградом
17:32
Володин рассказал о приоритетах Госдумы в осеннюю сессию
17:06
Тутберидзе отправила уязвленную Медведеву рожать детей
17:06
Рассекречены подробности последних дней Жени Белоусова
16:49
Лондон заявил о войне с Москвой после позора со Скрипалями
16:42
Житель Подмосковья вспорол другу живот
16:18
Выгнать с позором: обнаглевших Киркорова и Баскова выдворяют из России
16:17
Житель Башкирии угнал КамАЗ и протаранил ограду кладбища
16:07
Без трусов, но в шляпе: голый армянин устроил танцы в эфире "Дома-2"
16:04
Москва поставила на место обезумевшего Трампа
15:57
Вылетевшие с шоу женихи унизили Бузову
15:56
Точно беременна: мать Меган Маркл пошла на курсы по уходу за детьми
15:24
Известный 20-летний футболист погиб в перестрелке
15:14
К чему снится мышь
14:28
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
14:24
"С ним я была открыта": овдовевшая Зудина о контакте с известным актером
14:23
Россиян предупредили об опасной эпидемии
14:21
Одурачившая россиян Гузеева перешла все границы
14:04
Смелая Лолита появилась на закрытии "Новой волны" в прозрачных штанах
14:03
Володин поздравил новоизбранных депутатов Госдумы
13:37
Юрия Лозу погнали в шею из-за запретного слова
13:37
Худой и сгорбленный: онкобольная звезда сериалов трясет деньги с народа
13:36
Изменившаяся Пелагея показала престарелому Маслякову новые зубы и грудь
13:15
Нападение психопата с ножом на москвичей попало на видео
13:10
Как Госдума будет работать в осеннюю сессию
12:39
Заявившая о маразме Миронова оконфузилась из-за скандального кутежа
12:33
Жесткий разговор Путина с министрами попал на видео
12:00
Курица и Яйцо устроили бойню в Краснодаре
11:33
Тренер-гей устроил фарс из возвращения Медведевой в Москву
11:21
У 72-летнего Петросяна нашлась новая молодая любовница
11:18
В Санкт-Петербурге обнаружили мешок с костями
11:08
Интимное признание вернувшейся в Россию Пугачевой
10:54
Российским пенсионерам сделали щедрый подарок
10:50
Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" попала в серьезную аварию
10:22
Кудрявцева показала лохматую Лолиту и лысеющего Газманова
10:03
Тимати вступился за до смерти напуганного Крида
09:57
Чьи трусы уже: Волочкова и Водонаева померились купальниками
09:53
Напавшего на москвичей с ножом психопата отдали медикам
09:36
Единороссы показали достойный результат на выборах
09:18
"Меня разрывает": Бузова сделала выбор и расплакалась
09:14
Мертвого Вороненкова отдали под суд
09:02
Воробьев впервые высказался о романе с Дубцовой
08:33
Беременная пятым ребенком Порошина развелась с мужем
08:27
Ты для нас умерла: Тутберидзе и Загитова жестко встретили Медведеву в Москве
08:24
Приехавшая на "Новую волну" Вайкуле изменилась после грязного скандала
08:04
Астрологический прогноз с 10 по 16 сентября
23:14
Поклонники в слезах: врачи не смогли спасти инфицированного Леонтьева
17:37
В тайне Лорак и Лазарева поставлена жирная точка
17:20
"Мерзкий трэш": Киркорова и Баскова распекли за вопиющую безвкусицу
16:54
Аллегрова показала постаревшую дочь
16:48
Киски российских знаменитостей вызвали переполох
16:09
Кадыров раскрыл любовницу-певицу
16:04
Пустилась в пляс: Пугачева удивила поведением на главном событии Москвы
15:24
"Развела пошлятину": 55-летняя Дапкунайте шокировала странной выходкой
15:05
Президент Молдавии срочно госпитализирован после серьезного ДТП
14:44
Объявившаяся после опасной процедуры Бледанс вызвала бурю внешним видом
14:10
Беременная Таня Терешина оправдала мужа-изменника
13:30
Ошарашенная Лолита врезала Киркорову
13:00
Инфицированный Леонтьев нашел неожиданное спасение
12:28
Бузову отказались видеть в городах России
11:54
Громкое признание Гузеевой довело народ до бешенства
11:17
Любовницу и жену Караченцова столкнули лбами на Первом канале
10:53
Крутой рассекретил страшные опасения Пугачевой
10:30
В парке "Зарядье" открылся концертный зал мирового уровня
10:26
В Москве иномарка въехала в толпу пешеходов
10:24
Володин проголосовал на выборах мэра Москвы
10:12
Премьер-министр Абхазии погиб в ДТП
10:00
Жуткое месиво: поезд с людьми потерпел крушение в Подмосковье
20:03
Раскрыта очень тесная связь принца Чарльза и Меган Маркл
19:10
В "Зарядье" открывается уникальный концертный зал
18:27
Опубликовано видео жуткого ЧП на Крымском мосту
18:14
Бузова изощренным методом избавилась от соперницы
17:54
Больной Аллегровой запретили выйти из самолета в Сочи
17:27
Шепелев предопределил судьбу сына Фриске
17:10
Одна из сестер-убийц Хачатурян признана невменяемой
16:43
"Могли бы натянуть посильнее": Борисова сделала интимное признание
16:09
Жених особенной дочки Хакамады нашел другую партнершу
15:31
Цымбалюк-Романовская рыдает: Названа самая сексуальная пианистка
15:11
Лечила рак укусами комаров: Леденящая душу история смерти жены российского футболиста
14:09
В Тунисе растет число жертв сексуального насилия
13:49
Степаненко и Петросяна грубо умыли на телевидении
13:09
Джон Терри переходит в московский "Спартак"
12:58
Цветущая вдова запретила оплакивать Кобзона
12:38
Известный 26-летний певец найден мертвым в своем доме
12:26
Крымский мост погнулся после жуткого ЧП: движение перекрыто
11:55
"Роди мне ребенка": взрослый сын уговорил Жасмин забеременеть
11:41
Смерть Киркорова и Баскова сняли на видео
10:51
"Срамота!": Калашникова в "голом" платье заявилась на конкурс
10:37
Аллегрова и Крутой рассказали о своем тайном романе
09:54
Страшные тайны: "мужик в юбке" Тереза Мэй
00:51
Молодая жена о внебрачных детях и любовнице Иванова из "Рондо"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Громкое признание Гузеевой довело народ до бешенства
Любовницу и жену Караченцова столкнули лбами на Первом канале
Аллегрова показала постаревшую дочь
Бузову отказались видеть в городах России
Шепелев предопределил судьбу сына Фриске
Поклонники в слезах: врачи не смогли спасти инфицированного Леонтьева
Общество

Начало конца: родился предвестник апокалипсиса

Фото: pixabay.com
В Израиле появился на свет теленок красного цвета. Животное этого окраса упоминается в эпизоде священного писания иудаизма – Торе.
прочитано 1942 раза

Красная корова – зловещий символ для приверженцев иудаизма. Она занимает центральное место в предсказании "конца времен". Сотрудники института храма в Иерусалиме уже провели "тщательное обследование" теленка.

ПО ТЕМЕ

До столкновения со смертоносной планетой Нибиру остались считаные часы

Гигантская дыра в атмосфере Земли напугала ученых

Несколько лет назад в институте начали программу, целью которой было вырастить красную корову в Израиле. Для этого предполагалось использовать замороженные эмбрионы породы ангус красной масти, передает The Sun. Отметим, последователи ортодоксального толка верят, что рождение красного теленка согласуется с пророчеством и означает приближение апокалипсиса.

Ранее экс-сотрудник американской Геологической службы сделал сенсационное заявление, чтобы предупредить человечество об опасности приближающейся к Земле планеты. Мужчина десять лет работал в правительственном агентстве, где узнал о системе Нибиру, которая вызовет апокалипсис. В свою очередь один из ведущих ученых МГУ, историк Гелий Клейменов, отметил, что столкновение теоретически может произойти лишь через 12 тысяч лет. 

Как писали Dni.Ru, американские ученые нашли гигантскую аномалию, которая разрушает систему циркуляции теплого и холодного воздуха в атмосфере Земли. Дыра в ионосфере возникла в результате внезапного потепления стратосферы – или ВПС, как сокращенно называют это явление ученые.

Автор: Людмила Фоканова10 сентября 2018, 17:50

комментарии

Политика

Порошенко поймали на подготовке терактов в России
Жесткий разговор Путина с министрами попал на видео
Страшные тайны: "мужик в юбке" Тереза Мэй
Перед большими переговорами Путина случился казус

Шоу-бизнес

"Влил шприц адреналина": врачи пытаются помочь больной Дакоте
"Щека съехала": перекошенную Волочкову отправили к медикам
Жена и любовница 87-летнего Краско сцепились у Шепелева
Рассекречены подробности последних дней Жени Белоусова

Проишествия

Девушка поплатилась пальцем из-за привычки грызть ногти
Глава "Газпрома" попал в аварию
Внук Караченцова лишился дорогого в туалете McDonald's
Мать искупала непослушного сына в унитазе (видео)

Lifestyle

"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона
Земфира выпустила новую песню после пяти лет молчания (видео)
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
"Надо делать рейтинги, деньги": "убийца" Цоя прервал молчание
Шоу-бизнес

Аллегрова показала постаревшую дочь

Лала очень похожа на знаменитую маму
Шоу-бизнес

Приехавшая на "Новую волну" Вайкуле изменилась после грязного скандала

Певица впервые после громкого заявления выступила в России
Шоу-бизнес

Вылетевшие с шоу женихи унизили Бузову

Андрей Наумов и Жан-Мишель высказались о своем уходе
Шоу-бизнес

Рассекречены подробности последних дней Жени Белоусова

Неизвестные широкой публике факты жизни артиста

Гороскоп

Астрологический прогноз с 10 по 16 сентября
В тайне Лорак и Лазарева поставлена жирная точка
Подавленной Аллегровой с букетом болезней дали последний шанс
Совет на выходные

Фоторепортажи

Смелая Лолита появилась на закрытии "Новой волны" в прозрачных штанах
Чьи трусы уже: Волочкова и Водонаева померились купальниками
Киски российских знаменитостей вызвали переполох
Цымбалюк-Романовская рыдает: Названа самая сексуальная пианистка

Спорт

Тренер-гей устроил фарс из возвращения Медведевой в Москву
"Ну молодцы": Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Тренер Сотниковой оправдала бегство Медведевой к гею
Загитову сбросили с пьедестала

Регионы

Крымский мост погнулся после жуткого ЧП: движение перекрыто
Педофил из США насиловал глухонемых детей в Петербурге
Жестокая воспитательница оттаскала ребенка за волосы (видео)
Землетрясение на Урале попало на видео
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru