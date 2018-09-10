Начало конца: родился предвестник апокалипсиса

В Израиле появился на свет теленок красного цвета. Животное этого окраса упоминается в эпизоде священного писания иудаизма – Торе.

Красная корова – зловещий символ для приверженцев иудаизма. Она занимает центральное место в предсказании "конца времен". Сотрудники института храма в Иерусалиме уже провели "тщательное обследование" теленка.

Несколько лет назад в институте начали программу, целью которой было вырастить красную корову в Израиле. Для этого предполагалось использовать замороженные эмбрионы породы ангус красной масти, передает The Sun. Отметим, последователи ортодоксального толка верят, что рождение красного теленка согласуется с пророчеством и означает приближение апокалипсиса.

Ранее экс-сотрудник американской Геологической службы сделал сенсационное заявление, чтобы предупредить человечество об опасности приближающейся к Земле планеты. Мужчина десять лет работал в правительственном агентстве, где узнал о системе Нибиру, которая вызовет апокалипсис. В свою очередь один из ведущих ученых МГУ, историк Гелий Клейменов, отметил, что столкновение теоретически может произойти лишь через 12 тысяч лет.

Как писали Dni.Ru, американские ученые нашли гигантскую аномалию, которая разрушает систему циркуляции теплого и холодного воздуха в атмосфере Земли. Дыра в ионосфере возникла в результате внезапного потепления стратосферы – или ВПС, как сокращенно называют это явление ученые.

