Украина настолько "любит" Крым, что не оставляет попыток осложнить жизнь там. В Киеве намерены предпринять все усилия, лишь бы не возобновлять поставку днепровской воды на полуостров. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.



По его словам, население полуострова "не нуждается в пресной воде". Она, заявил Бабин, нужна только работающим в Крыму предприятиям. Государственная политика Незалежной, подчеркнул чиновник, направлена на недопущение поставок пресной воды на полуостров. Никаких переговоров Киев на этот счет вести не намерен, добавил он.

Несколько другая позиция у замглавы украинского министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака. Он допустил возобновление поставок днепровской воды, но с одним условием: Россия, по его словам, должна признать полуостров "оккупированным".

Напомним, после воссоединения с Россией Украина прекратила подачу в регион пресной воды по Северо-Крымскому каналу. По нему вода из Днепра доставлялась на полуостров. В апреле прошлого года сообщалось, что власти Незалежной возвели дамбу на канале для перекрытия воды.

Стоит отметить, что Киев периодически устраивает неприятности и создает проблемы жителям полуострова. Крымчанам еще памятны энергетическая, продовольственная блокады и прочие вредительские акции.

По всей видимости Украина рассчитывает, что подобными действиями она завоюет симпатии и уважение жителей полуострова. Получается наоборот: за прошедшие годы крымчане еще больше убедились в правильности сделанного в марте 2014 года выбора.