45-летний мужчина инсценировал собственное похищение ради вечеринки

В британском Блэкпуле мужчину отправили на 16 недель в тюрьму за инсценировку собственного похищения. Англичанин просто хотел выпить с друзьями, передает newsnn.ru.

Как установила полиция, 45-летний Ли Форд позвонил своей беременной девушке Зои Дойль и заявил, что его похитили. По словам мужчины, преступники потребуют за него выкуп в размере 80 фунтов. Через какое-то время Форд перезвонил, из трубки доносились крики и угрозы сломать похищенному ноги и облить его кипятком.

Девушка испугалась за возлюбленного и обратилась в полицию. Однако позже выяснилось, что звонки были розыгрышем.