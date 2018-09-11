Явка москвичей на выборах мэра осталась на уровне 2013 года

Явка на прошедших в минувшее воскресенье, в единый день голосования, выборах мэра столицы составила почти 31%. Это совпало с прогнозами экспертов и соответствует уровню активности москвичей на прошлых выборах градоначальника в 2013 году.



По итогам голосования убедительную победу одержал действующий мэр Сергей Собянин. Он получил 70,17% голосов. За градоначальника проголосовали почти 1,6 миллиона москвичей.

Явка составила 31%, что практически совпадает с активностью горожан во время прошлых выборов: тогда на избирательные участки пришли порядка 32% имевших право голоса жителей столицы. Особенно востребованными оказались дачные участки: явка там была в два раза выше.

По сравнению с другими российскими городами явка в Москве по-прежнему остается довольно высокой. Так, на прошлые выборы мэра Красноярска пришли 22% избирателей. Подобные результаты были продемонстрированы также во Владивостоке и Новосибирске – 22 и 21% соответственно. Приближенные к столичным показатели были отмечены в Хабаровске (порядка 33%), Омске (34%) и Магадане (35%).

Наметившийся тренд на явку избирателей подтверждается и опытом крупных мегаполисов. Так, в Лос-Анджелесе на прошлогодних выборах фиксировалась явка на уровне 20%, в Хьюстоне в 2015 году – 27%. Как видим, активность избирателей в этих динамично развивающихся городах невысокая, но проблему из этого никто не делает.





Особенно показателен пример Нью-Йорка. На выборы мэра в ноябре прошлого года пришли 24% избирателей – это самая низкая явка за полвека. Бывший глава "Большого яблока" Майкл Блумберг в 2009 году избирался при электоральной активности горожан на уровне 28%.

При этом в некоторых городах жители и вовсе не могут выбирать мэра. К примеру, в Париже это делают "муниципальные советники". Они, в свою очередь, избираются на прямых выборах в городских округах.

Выборы мэра Москвы состоялись в единый день голосования 9 сентября. Были открыты более 3,8 тысячи избирательных участков. На пост градоначальника претендовали кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов, от ЛДПР Михаил Дегтярев, от коммунистов Вадим Кумин, а также от "Союза горожан" Михаил Балакин. Сергей Собянин шел на выборы в качестве самовыдвиженца.







На прошедших выборах был опробован ряд новшеств. Так, помимо 3,6 тысячи избирательных участков на территории столицы, было предусмотрено 209 точек за пределами Москвы. Горожане могли проголосовать в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях. Благодаря этому отдать свой голос могли те москвичи, кто находился 9 сентября за пределами города.

Кроме того, было продлено время работы участков – с 20:00 до 22:00. За ходом волеизъявления следили более четырех тысяч наблюдателей от Общественной палаты столицы. В целом голосование прошло спокойно, каких-либо значимых нарушений зафиксировано не было.