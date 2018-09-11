Все дороги ведут в Рим: "отравителей" Скрипалей сдал Аполлон
Российские агенты, которых в Британии с упорством называют сотрудниками несуществующего ГРУ, были выявлены благодаря недавно завербованному в Риме российскому дипломату. Об этом сегодня, 11 сентября, пишет британская Daily Express со ссылкой на свои источники в MI-6.
Аполлон якобы был завербован агентом британской разведки через несколько недель после того, как в Солсбери отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Российский агент работал в посольстве России, в его задачу, утверждается в статье, входил сбор секретной информации о НАТО. Предатель предоставил сотрудникам британской разведки широкий спектр конфиденциальной информации о шпионской сети Москвы по всему миру.
Газета также утверждает: после того как в прессе появились фотографии Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британская полиция подозревает в попытке отравления Скрипалей в Солсбери, Аполлон их опознал и сообщил настоящие имена.
Ситуация вокруг неуловимых агентов, которые специально ходили под камерами видеонаблюдения, закручивается еще больше. Правда, с каждым днем дело отравленного Скрипаля приобретает оттенок легкого сумасшествия.
NYT: Юлия Скрипаль приехала в Солсбери перед отравлением, чтобы рассказать отцу о предстоящей свадьбеhttps://t.co/mUJVySiRAz— Новое Время (@tweetsNV) 11 сентября 2018 г.
Напомним, что "подозреваемыми" по этому делу уже выступали столик в кафе, скамейка в парке, дверь дома Скрипалей, их сбежавший и позже уничтоженный кот, чемодан, гречка и флакон из-под фальшивых духов.
Накануне, 10 сентября, к этому списку добавилась группа из шести человек под названием "Чистильщики". Именно она, как утверждает британская пресса, организовала покушение на беглого российского разведчика.
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