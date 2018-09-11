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Общество

Блинчики Путина поразили Си Цзиньпина

Владимир Путин и Си Цзинпиню. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Владимир Путин печет блины лучше, чем Си Цзиньпин. Это выяснилось в процессе приготовления традиционного русского блюда.
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Президент России и председатель КНР пекли сегодня блины во Владивостоке на экономическом форуме. Как отметил бренд-шеф ресторана, в кором разворачивалось это действо, у Владимира Путина блин прожарился лучше, чем у Си Цзиньпина, поскольку лидер КНР во время готовки двигал кулинарное изделие по сковороде.

Владимир Путин и Си Цзинпиню. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Повар назвал Путина профессионалом, а про Си Цзиньпина сказал ,что тот не умет печь блины. После приготовления Путин со своим китайским коллегой отведали блины с икрой и крабами.

Владимир Путин и Си Цзинпиню. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Си Цзиньпин снова попал впросак: он хотел есть блины вилкой, однакопрезидент  предложил следовать русской традиции – брать их руками. Под блины лидеры двух стран выпили по рюмочке водки.


Ранее на форуме прошла двусторонняя встречу лидера КНР и президента России, они говорили об отношениях наших стран. Си Цзиньпинь поблагодарил Путина за помощь детям, пострадавшим при землетрясении в провинции Сычуань в 2009 году.

11 сентября 2018, 16:50
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Путин надел тулуп и валенки на голое тело

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