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Общество

Алевтина Черникова: Средний балл ЕГЭ в НИТУ "МИСиС" вырос до 82,8

Внутренний двор главного корпуса Национального исследовательского технологического университета "МИСиС". Фото: wikipedia.org
Средний балл ЕГЭ абитуриентов Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" значительно вырос за последние несколько лет. Если в 2012 году он составлял всего 67,3 балла, то по итогам приемной кампании 2018 года он достиг 82,8 баллов, сообщила Алевтина Черникова, ректор НИТУ "МИСиС". 
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Мотивированные и подготовленные

"К нам приходят все более подготовленные и мотивированные абитуриенты, для многих из них наш университет является вузом первого выбора", - отметила Черникова. 

По ее словам, 40% первокурсников, поступивших в НИТУ "МИСиС" в этом году, имеют аттестат о среднем образовании с отличием, а каждый третий – средний балл по результатам ЕГЭ выше 250. Всего за несколько лет количество победителей и призеров олимпиад, зачисленных в университет без вступительных испытаний, увеличилось в полтора раза. 

Конкурс на профильные специальности НИТУ "МИСиС" растет вместе с интересом к профессии инженера. Это особенно хорошо видно в случае с такими направлениями подготовки, как материаловедение, нанотехнологии и IT. В этом году конкурс на отдельные специальности достигал 55 человек на место. 

"Более половины всех заявлений, поданных абитуриентами на поступление в НИТУ "МИСиС", приходится на два института: Институт новых материалов и нанотехнологий, готовящий инженеров-материаловедов, и Институт информационных технологий и автоматизированных систем управления, выпускающий специалистов в сфере IT. Третий по популярности – Институт экотехнологий и инжиниринга, ведущий подготовку инженеров-металлургов", – рассказала Алевтина Черникова.

В НИТУ "МИСиС", по ее словам, в этом году было подано 18 тысяч заявлений на поступление. 

Алевтина Черникова. Фото: wikipedia.org

Устойчивый тренд, свидетельствующий о росте популярности инженерных специальностей, наблюдается достаточно давно – минимальный проходной балл по сумме трех предметов ЕГЭ с 2012 года вырос в НИТУ "МИСиС" на 47 пунктов и сегодня составляет уже 212 баллов.

Развитие научно-технического творчества школьников 

О росте престижа инженерных специальностей свидетельствуют и изменения на рынке труда, и внимание к развитию технологических отраслей со стороны государства, заинтересованного в подготовке большого количества квалифицированных инженеров, в том числе, для строительства цифровой экономики. НИТУ "МИСиС", являясь одним из ведущих технических вузов страны, не только готовит высокопрофессиональные кадры для экономики России, но и ведет масштабную работу в области профессиональной навигации школьников. 

Так, с 2015 года университет вместе с Департаментом образования Москвы реализует проект "Инженерный класс в московской школе", благодаря которому школьники не только получают углубленные знания по ряду фундаментальных дисциплин, но и более осознанно подходят к выбору будущей профессии. Сегодня под эгидой этого проекта НИТУ "МИСиС" сотрудничает с 35 московскими школами, помогая ежегодно более 2 000 старшеклассников осознанно подойти к выбору будущей профессии. 

По итогам приемной кампании 2018 года более чем вдвое увеличилось количество московских абитуриентов, которые закончили инженерные классы НИТУ "МИСиС", отметила Алевтина Черникова. 

В университете на базе цифровой лаборатории FabLab НИТУ "МИСиС" успешно действует Центр технологической поддержки образования, признанный лучшим ЦТПО столицы. Здесь школьники могут не только ознакомиться с современными цифровыми технологиями, но и научиться применять их на практике. Кроме того, в НИТУ "МИСиС" проводятся "Университетские субботы" – лекции и мастер-классы, направленные на популяризацию технического образования среди школьников.

Фото: vk.com/nust_misis

Преподаватели НИТУ "МИСиС" в наглядной и доступной форме рассказывают будущим абитуриентам о новейших технологиях, актуальных научных и технических достижениях — таких, как блокчейн, робототехника, 3D-печать и многое другое. 

Партнерские отношения с 200 зарубежными университетами 

Современная наука не может развиваться в изоляции, поэтому в НИТУ "МИСиС" уделяют немало внимания расширению международных научных и образовательных связей. Среди партнеров университета – более двух сотен ведущих вузов и научно-исследовательских организаций Европы, Азии и Америки.  

Среди них – Оксфорд, Кембридж, MIT, старейшие профильные университеты Европы – Фрайбергская горная академия и университет Лотарингии, а также Пекинский университет науки и технологий. Со многими из них НИТУ "МИСиС" реализует совместные образовательные программы – летние школы, включенное обучение, программы двойных дипломов. Университет является участником четырех проектов уровня MegaScience – Horizon 2020, MoEDAL, LHCb и SHiP. 

По словам Алевтины Черниковой, тесные связи с иностранными коллегами позволяют студентам НИТУ "МИСиС" за счет совместных проектов, конференций и научных коллабораций уже во время учебы интегрироваться в международное академическое сообщество. 

Фото: vk.com/nust_misis

Специалисты для реального сектора экономики 

НИТУ "МИСиС" уделяет большое значение сотрудничеству с ведущими бизнес-компаниями России и мира, госструктурами, инновационными стартапами в целях подготовки специалистов ведущих отраслей промышленности. 

Среди ключевых партнеров – такие крупные корпорации, как Металлоинвест, ОМК, Росатом, Сбербанк, Норильский никель, РУСАЛ, НЛМК и многие другие. Всего НИТУ "МИСиС" сотрудничает более чем с 1600 организациями. Студенты университета проходят практики и стажировки в этих компаниях, принимают участие в научных исследованиях и в реализации совместных с бизнес-сообществом разработок. 

Такой подход приносит пользу и корпорациям, и студентам – первые получают возможность найти перспективных сотрудников, вторые увеличивают свои шансы на успешное трудоустройство, причем порой – еще до выпуска из университета. 

“Мы обязаны учитывать кадровые потребности бизнес-структур и выпускаем специалистов, сразу готовых к практической деятельности”, – подчеркнула Алевтина Черникова. 

Современная цифровая образовательная среда в РФ 

Сегодня наша страна взяла курс на построение цифровой экономики. Одной из стратегических задач на этом пути, по словам президента России Владимира Путина, является модернизация системы подготовки и переподготовки кадров с учетом тех изменений, которые несет с собой широкое применение новых технологий. 

Фото: vk.com/nust_misis

В рамках этой стратегической инициативы осенью прошлого года был запущен приоритетный проект "Современная цифровая образовательная среда в РФ", в реализации которого, как рассказала Алевтина Черникова, НИТУ "МИСиС" принимает самое активное участие. 

Целью проекта является создание условий для системного повышения качества и доступности образования для всех без исключения граждан России на протяжении всей жизни. Внедрение цифровых инструментов в процесс обучения, создание региональной инфраструктуры для профессиональной подготовки учителей и преподавателей. Ожидается, что к 2025 году более 11 миллионов человек пройдут обучение на онлайн-курсах, доступных через ресурс "одного окна", запущенного в рамках реализации проекта "СЦОС в РФ". 

"Широкое использование цифровых технологий в традиционном образовании, а также реализация таких проектов, как "СЦОС в РФ", – часть этой большой работы", – считает Черникова. По ее мнению, само по себе онлайн-обучение в России находится лишь в начале своего пути, и предстоит еще многое сделать для его развития и внедрения в широкие массы.  

Автор: Иван Поляков12 сентября 2018, 10:41

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