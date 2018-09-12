"Мы их нашли": Путин сделал признание об "отравителях" Скрипалей

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери, являются гражданскими лицами. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он обратился к "отравителям" и предложил им выступить перед СМИ.



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