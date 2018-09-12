Трансгендер раскрыла секреты жизни в России
О смене пола Александр (имя изменено) задумался еще в пятилетнем возрасте. Позже мальчик полюбил прически с длинными волосами, отращивал ногти и стеснялся ходить с голым торсом – скрывал растительность на теле.
Подросток стал предпочитать одежду в стиле унисекс, много читать о трансгендерах. Екатерина признается, что обычное российское воспитание поначалу мешало принять себя такой, какая она есть. Но постепенно она начинала понимать, что просто необходимо стать женщиной.
Она начала контролировать речь – не только стала говорить о себе в женском роде, но и практиковала упражнения для изменения тембра голоса. В 18 лет Екатерина приняла окончательное решение о смене пола.
Родители поначалу были в ужасе. Однако позже мать отвела ее к психотерапевту, который выдал заключение о полном здоровье пациента. Постепенно и отец свыкся с мыслью, что вместо сына у него выросла дочь.
Екатерина прошла гормонотерапию, большое количество комиссий и врачей – и получила заключение о половой переориентации. В ЗАГСе ей без особых сложностей выдали новое свидетельство о рождении, а в паспортном столе - удостоверение личности.
Операция по смене пола слишком дорогая, девушка не планирует ее в ближайшем будущем. Екатерина живет с партнером, которого нашла на сайте знакомств, вскоре пара планирует расписаться, передает телеканал "360".
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