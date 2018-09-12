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Общество

Володин поздравил жителей Грозного с 200-летием города

Сергей Неверов. Фото: er.ru
Вице-спикер Госдумы, председатель фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента принял участие в торжествах, посвященных 200-летию Грозного. Он передал собравшимся приветственное слово председателя нижней палаты Вячеслава Володина.
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Спикер Госдумы назвал Грозный городом со славной историей и традициями. "Сегодня это один из самых крупных городов Северного Кавказа, с развитой современной инфраструктурой, небоскребами и широкими проспектами", – говорится в послании. 

Володин подчеркнул, что как городские, так и республиканские власти делают многое, чтобы столица республики развивалась и процветала, была удобным городом, стала настоящей жемчужиной Северного Кавказа. Председатель нижней палаты пожелал жителям Грозного мира и благополучия. 

Фото: flickr.com/Alexxx Malev

По словам Сергея Неверова, сегодняшний Грозный – город, где бережно чтят свою историю и традиции. "Это город воинской славы, жители которого сражались на фронтах Великой Отечественной войны, на подступах к Грозному, тушили страшные пожары после бомбежек, обеспечивали советскую авиацию топливом, и восстанавливали промышленность и город", - подчеркнул законодатель. 

Вице-спикер Госдумы пожелал руководству республики реализации всех планов по развитию города, а жителям Чечни – мира, согласия, а также крепкого здоровья и долголетия.  

Автор: Иван Поляков12 сентября 2018, 21:55

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