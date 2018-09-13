Готовы воевать: Путин сделал важное заявление

Россия – миролюбивое государство, но готово отстоять суверенитет и безопасность с оружием в руках. Об этом заявил президент Владимир Путин. Глава государства в четверг, 13 сентября, посетил масштабные военные маневры "Восток-2018".



По словам президента, агрессивных планов у России нет. "Наша внешняя политика направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами, которые в этом заинтересованы", – подчеркнул он в ходе смотра вооруженных сил на полигоне Цугол в Забайкальском крае.

Вместе с тем глава государства обратился к военным, отметив, что они должны быть готовыми отстоять национальные интересы, безопасность и суверенитет страны. А если необходимо, подчеркнул Путин, помочь союзникам.

Глава государства в четверг посмотрел основной этап военных учений "Восток-2018". Масштабные маневры стартовали в минувший вторник, 11 сентября, они продлятся до начала следующей недели. Помимо Российской армии, в них принимают участие подразделения из Китая и Монголии.





Руководит учениями министр обороны России Сергей Шойгу. В ходе маневров отрабатывается взаимодействие различных видов войск – сухопутных, военно-воздушных и морских.





Всего в учениях задействовано более 300 тысяч военнослужащих, около тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, 36 тысяч танков и другой бронетехники, около 80 кораблей и судов обеспечения. Количество задействованной техники и личного состава делает "Восток-2018" крупнейшими военными учениями в новейшей истории страны.