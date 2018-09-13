Жириновский устроил визгливую истерику перед Соловьевым

В перерыве прямого эфира передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" разгорелся очередной скандал. В центре внимания оказался эпатажный политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.



Владимир Жириновский вступил в перепалку с самарским депутатом Александром Хинштейном. Не исключено, что в ближайшее время последний обратится в думскую комиссию по этике.

Эмоциональный выпад Жириновского содержал множество оскорблений. Например, он назвал Хинштейна подлецом и пообещал вымазать его фекалиями.

Есть повод предположить, что речь Владимира Вольфовича при выключенных камерах могла быть более яркой. Однако присутствовавшие в студии старались максимально сгладить углы.

Позже депутат Государственной думы от Самарской области еще раз озвучил планы обратиться в комиссию по этике Госдумы в своем Twitter. Кроме того, он приложил запись эмоционального всплеска Жириновского.

Как вам истерика Жириновского у @VRSoloviev? В перерыве, едва выключили мотор, он завизжал: Подлец! Подонок! Вымажу тебя г...ном! Пошёл вон отсюда. @VRSoloviev и редактора кое-как сдерживали старика. Сел, продолжая кричать, но стоило мне включить камеру, мигом успокоился. pic.twitter.com/voQ5SGwzHW — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 12 сентября 2018 г.

Ранее Владимир Жириновский выступил против изучения иностранных языков в российских школах. Политик уверен, что это является причиной эмиграции профессионалов и ученых. Якобы специалисты осваивают иностранную речь, а после уезжают на постоянное место жительства за рубеж.

