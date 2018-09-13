"Отравители" Скрипалей вышли в эфир

Подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей Петров и Боширов вышли в эфир. Интервью у "отравителей" взяла главный редактор RT.

Маргарита Симоньян провела минувший вечер с Петровым и Бошировым. Главный редактор RT призналась в этом в своем Telegram.

"Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу. Каминг сун", – написала главред RT.

Отвечая на многочисленные вопросы в Telegram, Симоньян пояснила, что настоящие Петров и Боширов вышли на нее сами. Главред уточнила, что ее телефон известен всем – даже "курьерам, которые развозят цветы к 8 Марта".

"Отравители" обратились к Симоньян, так как она им известна по эфирам, они читают ее соцсети и ей доверяют. С другими СМИ – даже с другими журналистами той же компании RT – они общаться отказались. Главред отметила, что интервью было на русском, сейчас его переводят на английский и другие языки.

"Отравителям" порекомендовал выйти в эфир Владимир Путин. Президент России, выступая на Восточном экономическом форуме, призвал их объявиться и поговорить со СМИ. Как сказал глава государства, Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери, являются гражданскими лицами.

"В принципе мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие уже, мы их нашли", – сказал глава государства. Он выразил надежду, что Петров и Боширов сами появятся и расскажут о себе. По словам президента, ничего "особенного и криминального" в связи с этими личностями нет.

Бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявления доказательств обвинили Россию. Москва отвергает обвинения в свой адрес.