Где найти Человека-паука, Халка и Железного человека

Вряд ли в наше время найдется тот, кто не слышал о культовой вселенной Marvel и ее персонажах – Человеке-пауке, Халке, Торе и многих других. В нашей стране вселенная стала популярной сравнительно недавно, но уже сейчас можно сказать: Marvel в России – это навсегда. Переполненные кинотеатры, игры, мультфильмы и комиксы – вокруг всего этого огромный ажиотаж. Теперь встретиться с любимыми героями еще проще - достаточно просто сходить в один из универсамов популярной торговой сети.



Помните весну, когда в прокат вышли восхитительные "Мстители: Война бесконечности"? Вновь увидеть любимых героев на экранах кинотеатров пришли сотни тысяч, да что уж там, – миллионы человек! Причем шли в кино не только преданные фанаты Marvel, но и те, кто просто любит качественный кинематограф и красивую, яркую и эффектную картинку на экране.

Тогда казалось, что пик популярности вселенной уже достигнут. Но ажиотаж вокруг Marvel в России настолько велик, что героев популярной вселенной теперь можно встретить даже в магазинах "у дома". Буквально на днях ваш покорный слуга зашел в универсам "Пятерочка". Дело, в общем, до ужаса банальное – пополнить изрядно истощившийся в холодильнике запас продуктов.

Набор, в принципе, самый обыкновенный – хлеб, масло, овощи, фрукты, мясо. На все ушло чуть меньше 600 рублей. Расплатился на кассе, и тут продавец протягивает маленькую фигурку в прозрачном пакетике.

Оказалось, что это ластик из коллекции "Стиратели" в виде популярного супергероя, которые выдают каждому покупателю за каждые 555 рублей в чеке. Распаковывать на кассе пакетик не стал – решил сделать это на свое удобном диване.





Пришел домой, открыл, пригляделся к фигурке. "Стиратель", как оказалось, полностью оправдывает свое название. Это небольшой, компактный ластик. Главная "фишка" в том, что он выполнен в виде одного из супергероев Marvel. Мне, кстати говоря, достался Капитан Америка. Сделана фигурка в синем цвете, на маске у героя красуется неотъемлемый атрибут костюма – буква "А", а на груди - звезда. В общем, тот самый, старый добрый Кэп, полюбившийся уже не одному поколению почитателей Marvel.





Фигурку сначала хотел оставить себе. А потом вспомнил, что на днях начался новый учебный год. А тут еще появился повод сходить к другу, с которым раньше вместе работали. У него есть сын Антон. Паренек в этом году пошел в третий класс. В общем, решил отдать "Стиратель" ему. Мальчик старается не пропускать ни один фильм киновселенной, да и ластик ему пригодится больше, чем мне – так я подумал.

Придя к приятелю и подарив мальчику Капитана я обнаружил, что на полочке у парня уже стоят три фигурки – Железный человек, Тор и Черная Пантера. Как оказалось, мой подарок пришелся как нельзя кстати. Друг рассказал, что после недавнего похода в "Пятерочку" они с сыном увлеклись коллекционированием фигурок супергероев. Акция, по которой я получил Капитана Америку, называется "Супергерои в "Пятерочке".





Всего фигурок-ластиков 16, и все они в виде персонажей Marvel. Ну а поскольку сейчас школьная пора, Антон заявил, что хочет еще и специальный пенал для карандашей и ручек с отстегивающейся секций – специально под ластики – и альбом для коллекционирования, которые также можно найти в сети универсамов.

Как и любой школьник в наше время Антон – активный пользователь интернета. И неудивительно, но современные дети порой разбираются в глобальной Сети гораздо лучше взрослых. Последние дни парень зависает на тематическом сайте стиратели.рф.





Набор активностей там весьма приличный: онлайн-игры, конкурс комиксов с ценными призами, тест, где можно выяснить, какой из персонажей Marvel подходит вам лучше всего. Кстати, если сделать фото полной коллекции и выгрузить его в личный кабинет, то станет доступен промокод на просмотр фильмотеки Marvel. И самое крутое, к чему стремится Антон – выиграть поездку в Диснейленд. Судя по всему, это вполне возможно, если подойти к делу серьезно.

В общем, больше героев хороших и разных! Персонажи Marvel в наше время действительно популярны как никогда. Неудивительно, что крупные компании стремятся привлечь к себе покупателей в том числе таким оригинальным, нестандартным и креативным ходом.