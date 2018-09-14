Украинцев решили жестоко пороть за любовь к России

На Украине продолжают доблестно сражаться с мифической российской агрессией. На сей раз в Верховной раде готовятся рассматривать законопроект, предполагающий наказание за популяризацию российских СМИ. Парламентарии уверены: это поможет защитить Незалежную от манипуляций и фейковых новостей.



Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, Украина находится в состоянии войны с Россией. При этом депутаты Верховной рады сетуют на "кучу вражеского контента" в СМИ Незалежной. "Нынешнего инструментария для борьбы с российскими действиями на украинском медийном и информационном пространстве не хватает для эффективной борьбы против роспропаганды", – цитирует парламентариев издание "Обозреватель".

Нормативно-правовой акт предполагает запрет в телеэфире высказываний, которые, по мнению украинских законодателей, признают правомерность "оккупации" территории Незалежной. Впрочем, если подобные реплики вылетят из уст ведущих, а не журналистов, наказывать телеканал не будут.

Также законопроект ужесточает ответственность вещателей за трансляцию передач, которые сняты после августа 1991 года. Если канал не устранит недочеты, Национальный совет по телевещанию обратится с судебным иском.

Украинцев теперь будут наказывать за "симпатию к русской пропаганде". Следующий шаг - введение крепостного права и возвращение польских панов в бывшие владения. Ще не вмерла? — Константин Симонов (@ich_Mitra) 14 сентября 2018 г.

Напомним, что после государственного переворота зимой 2014 года Киев взял курс на борьбу с русским языком и ущемление прав русскоязычных граждан Украины. В прошлом году был принят закон об образовании, предполагающий полную украинизацию школ страны в ближайшие годы.

На радиостанциях были увеличены с 25% до 30% квоты на украинские пени. В свою очередь телекомпании обязаны обеспечивать трансляцию 25% произведений на "мове" от общего объема контента.