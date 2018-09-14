Известного режиссера обвинили в сексуальных домогательствах

Сотрудники и стажеры театральной компании Troubleyn обвинили основателя компании, бельгийского режиссера и хореографа Яна Фабра в сексуальных домогательствах. Кроме того, его уличили в сексизме и женоненавистничестве.

Письмо подписали 20 артистов. Они утверждают, что за последние два года из-за домогательств режиссера уволились шесть человек. Многим понадобилась помощь психолога, передает телеканал "360".