Известного режиссера обвинили в сексуальных домогательствах

Сотрудники и стажеры театральной компании Troubleyn обвинили основателя компании, бельгийского режиссера и хореографа Яна Фабра в сексуальных домогательствах. Кроме того, его уличили в сексизме и женоненавистничестве.
Письмо подписали 20 артистов. Они утверждают, что за последние два года из-за домогательств режиссера уволились шесть человек. Многим понадобилась помощь психолога, передает телеканал "360".
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