Метеоролог "утонул" в прямом эфире (видео)

Демонстрация карты осадков не дает полного представления о разыгравшейся стихии, решили режиссеры американского телеканала. И решили показать, какую опасность представляет ураган. "Давайте я вам покажу, как это будет выглядеть, если вы окажетесь в этой местности", - предложила зрителям ведущая.

Реакция пользователей на то, что произошло далее, была одна – шок. При помощи компьютерной анимации и зеленого фона карта за спиной ведущей превратилась в модель города, залитого водой. Ураганный ветер нагонял волны, они становились все выше, а стоявшая в самом центре бушующей стихии девушка, казалось, вот-вот уйдет под воду. Сцена сопровождалась соответствующими звуковыми эффектами.

Storm surge will be a huge factor for Hurricane #Florence Check out what it might look like with @TWCErikaNavarro: pic.twitter.com/TPqTZTmiAM