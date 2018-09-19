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Общество

На Украине угрожают захватить Киево-Печерскую лавру

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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел рассказал о поступающих угрозах захвата святынь, расположенных на Украине и находящихся под контролем Украинской православной церкви Московского патриархата, передает портал newizv.ru. Нападения должны произойти на Покров, 14 октября. Также он обвинил Константинопольский патриархат в нарушении канонических уставов и канонов, в поползновении к разъединению людей.

Напомним, на Украине продолжительное время ведется работа по дискредитации Украинской православной церкви Московского патриархата (самой богатой на число храмов и прихожан) и продвижению Украинской православной церкви Киевского патриархата, а также Украинской автокефальной православной церкви. Логичным продолжением подобной политики стала просьба о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии.

Константинопольский патриархат предпринял ряд шагов, позволивших предположить, что там наметившийся раскол одобряют. В Москве эти действия расценили как попрание церковных канонов и вмешательство во внутреннюю жизнь РПЦ. Эксперты отмечают, что охота за святынями и агрессивные попытки изжить прихожан УПЦ МП грозятся привести к серьезному кровопролитию.

19 сентября 2018, 19:37

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