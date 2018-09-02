Разруха в головах: трагедия Михаила Булгакова

Как говорил профессор Преображенский, разруха не в сортирах, а в головах. Вложивший в уста героя своей повести эти слова, Михаил Булгаков сам ощутил нечто подобное на себе: писателю не давали работать, его произведения запрещали и в итоге прожил он совсем недолгую жизнь, но оставил после себя произведения, вошедшие в золотой фонд мировой литературы.



Жизнь Михаила Афанасьевича была вполне себе безоблачной, пока он работал по специальности. После учебы на медицинском факультете Киевского университета работал врачом и в этом качестве даже принимал участие в боях Первой мировой.

Потом возвратился в Киев, где начал частную практику как врач-венеролог. Во время Гражданской войны записался добровольцем в офицерские дружины для защиты Киева, а в феврале 1919 года был мобилизован как военный врач в армию Украинской Народной Республики.

Начав писать небольшие рассказы в 1921 году, Булгаков так охарактеризовал первые драматургические опыты: "Я запоздал на четыре года с тем, что я должен был давно начать делать – писать".

В декабре 1917 года Булгаков впервые приехал в Москву к своему дяде, известному московскому врачу-гинекологу Покровскому, ставшему прототипом профессора Преображенского в "Собачьем сердце".





Через несколько лет столица захватила его: он начал сотрудничать со столичными газетами и журналами. Очерки и фельетоны Булгакова печатали "Гудок", "Возрождение", "Красный журнал для всех".

Но в начале 20-х годов писатель впал в немилость. В 1926 году ОГПУ провело в квартире Булгакова и изъяло рукопись повести "Собачье сердце".

В прессе началась критика творчества Булгакова. По его собственным подсчетам, за 10 лет появилось 298 ругательных рецензий и всего три благожелательных. Примечательно ,что среди критиков были влиятельные литераторы и чиновники от литературы – Безыменский, Авербах, Шкловский, Керженцев, Киршон и другие.





Преуспел в травле Булгакова не менее маститый литератор, коллега по цеху Владимир Маяковский. Вершиной развязанной кампании стал разнос певцом Революции пьесы "Дни Турбиных", поэт предлагал пролетариям срывать спектакли во МХАТе.

Булгаков был близок к самоубийству, но по иронии судьбы его опередил сам Маяковский. Уход из жизни его недруга вдохновил писателя продолжать писать "Мастера и Маргариту", где поэту он отвел роль Иуды.

К началу 30-х годов произведения Булгакова перестали печатать, его пьесы изымались из репертуара театров. Были запрещены к постановке "Бег", "Зойкина квартира", "Багровый остров", спектакль "Дни Турбиных" снят с репертуара. Булгаков обратился к властям с просьбой об эмиграции.





С этого момента здоровье мастера стало резко ухудшаться, он стал терять зрение. Врачи диагностировали у Булгакова серьезное заболевание почек. Он начал употреблять морфий, прописанный ему в 1924 году для снятия болевых симптомов.

В этот же период писатель начал диктовать жене последний вариант романа "Мастер и Маргарита". Следы морфия были обнаружены на страницах рукописи спустя три четверти века после смерти писателя.

10 марта 1940 года Булгакова не стало, ему было всего 48 лет. На его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве стоит камень, прозванный голгофой, который ранее стоял на могиле Николая Гоголя.