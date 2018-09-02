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Общество

Володин на прощании с Кобзоном рассказал о его помощи людям

Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин простился с Иосифом Кобзоном. Траурная церемония проходила в концертном зале имени Чайковского.
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Глава Думы долго общался с родными певца, Володин отметил, что творчество народного артиста знают все в России. "Мы все с вами на его песнях, на его творчестве, выросли, выросли наши родители", – сказал спикер.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Как известно, Кобзон был депутатом Госдумы. Володин отметил важность его работы на этом поприще: певец представлял, по словам спикера, один из самых сложных и далеких уголков нашей страны - Забайкальский край.

"Он жил проблемами не только своих избирателей, жил проблемами людей, которые к нему приходили ежедневно в Государственную думу", – сказал председатель нижней палаты парламента.

Он также отметил, что Кобзон многим помогал и, в частности, делал все для детей Донбасса. "Несмотря на опасности, он выезжал к себе на родину, встречался с людьми и помогал тем, чем мог помочь, для него чужая беда была личной бедой", – сказал Вячеслав Володин.


Проститься с мэтром советской и российской сцены пришли первые лица государства, известные политики, артисты, коллеги и друзья Кобзона. Было и большое количество депутатов и сотрудников аппарата Госдумы: олимпийский чемпион Александр Карелин, тренер Валерий Газзаев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, известный полярник Артур Чилингаров, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, прославленный вратарь Владислав Третьяк, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и многие другие депутаты.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон ушел из жизни в последний день лета. 11 сентября ему исполнился бы 81 год. Певца с государственными почестями похоронили на Востряковском кладбище Москвы, рядом с его матерью.

Автор: Александр Комаров2 сентября 2018, 19:43

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