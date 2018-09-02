Володин на прощании с Кобзоном рассказал о его помощи людям

Спикер Госдумы Вячеслав Володин простился с Иосифом Кобзоном. Траурная церемония проходила в концертном зале имени Чайковского.

Глава Думы долго общался с родными певца, Володин отметил, что творчество народного артиста знают все в России. "Мы все с вами на его песнях, на его творчестве, выросли, выросли наши родители", – сказал спикер.

Как известно, Кобзон был депутатом Госдумы. Володин отметил важность его работы на этом поприще: певец представлял, по словам спикера, один из самых сложных и далеких уголков нашей страны - Забайкальский край.

"Он жил проблемами не только своих избирателей, жил проблемами людей, которые к нему приходили ежедневно в Государственную думу", – сказал председатель нижней палаты парламента.

Он также отметил, что Кобзон многим помогал и, в частности, делал все для детей Донбасса. "Несмотря на опасности, он выезжал к себе на родину, встречался с людьми и помогал тем, чем мог помочь, для него чужая беда была личной бедой", – сказал Вячеслав Володин.

Первого заместителя Председателя Комитета ГД по культуре, Народного артиста СССР Иосифа Кобзона похоронили на Востряковском кладбище с воинскими почестями pic.twitter.com/ObHGcT1MW6 — Государственная Дума (@dumagovru) 2 сентября 2018 г.

Проститься с мэтром советской и российской сцены пришли первые лица государства, известные политики, артисты, коллеги и друзья Кобзона. Было и большое количество депутатов и сотрудников аппарата Госдумы: олимпийский чемпион Александр Карелин, тренер Валерий Газзаев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, известный полярник Артур Чилингаров, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, прославленный вратарь Владислав Третьяк, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и многие другие депутаты.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон ушел из жизни в последний день лета. 11 сентября ему исполнился бы 81 год. Певца с государственными почестями похоронили на Востряковском кладбище Москвы, рядом с его матерью.