Наркодилер и эскортница: жертв отравления в Солсбери вывели на чистую воду
Мужчине было предъявлено обвинение по 12 эпизодам продажи запрещенных веществ, включая кокаин и экстези. А ночь с уроженкой Нижнего Новгорода, переехавшей в Лондон, стоит четыре тысячи фунтов стерлингов.
При этом друзьям Анна говорила, что работала на израильскую разведку и соблазняла мужчин по заданию спецслужб, передает The Mirror. В отравлении их с возлюбленным она обвинила Россию.
Однако британские следователи пришли к выводу, что пару не пытались отравить нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое использовали при покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В свою очередь источники издания The Sun говорят, что Шапиро с Кингом отравили стрихнином. Российское посольство в Великобритании не смогло подтвердить достоверность этих сведений.
Пресс-служба полиции графства Уилтшир заявила, что ведомство не рассматривает инцидент как подозрительный. Пострадавшие 16 сентября Анна и Алекс уже выписаны из стационара, сообщила в Twitter окружная больница города.
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