Наркодилер и эскортница: жертв отравления в Солсбери вывели на чистую воду

Российский Ил-20 сбили в Сирии Отравление Скрипалей Петросян и Степаненко разводятся Новости "Дома-2" Главные события Москвы

Самое читаемое

Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
"Случилась беда с сыном": родившая Кудрявцева попросила помощи из-за рака
"Все плохо": к госпитализированной звезде "Дома-2" пришел священник
Рудковская не смогла спрятать выпирающий живот и странные трусы
Покалеченный сын-фрик Яковлевой: "Не кидайте в меня мусором"
Сердце могло разорваться: Пугачева поставила на уши всю больницу
партнеры
Четверг 20 сентября
Лента новостей
12:45
24-летняя россиянка изрезала ножом грудничка
12:16
В Башкирии при взрыве в доме погибли два человека
12:14
Стильная Пугачева затмила беременную Собчак
12:03
Модные тенденции осени-2018
11:53
На Арбате пройдет первое научно-литературное шоу
11:51
Молодая жена показала побои от Чуева из "Дома-2"
11:33
Водитель московского автобуса потерял сознание и устроил ДТП
11:25
В Уфе прохожие нашли скелет человека
11:21
Джоли устроила Питту тайное свидание
11:13
Под Москвой иномарка влетела в пожилую женщину с ребенком
11:03
Пенсионер забил насмерть 88-летнюю мать
10:54
"Готовились к смерти": пассажиры о ЧП в самолете
10:42
"Работаю уборщицей": любовница байкера Хирурга втоптала детей в грязь ради денег
10:38
Грабители с топорами напали на такси
10:17
На востоке Москвы автобус протаранил легковушку
10:12
Порошенко ответит головой за сбитый Boeing
10:04
Российская актриса рассказала о коварной раковой опухоли
09:57
Под Москвой загорелся автобус с пассажирами
09:50
Медведева уличила во лжи тренера-гея
09:38
Знаметиный танцор умер из-за отказа почек
09:24
Оскандалившаяся из-за Крыма Вайкуле избежала наказания
08:42
"Нам хорошо вместе": известный певец об отношениях с Катей Гусевой
08:39
Как живет доведенная до инсульта Первым каналом Мишулина
22:00
Порошенко признал вину за сбитый Boeing
21:59
Беременная Порошина получила удар по самому больному
21:51
Пикантное фото Цымбалюк-Романовской вызвало переполох
21:36
Сын Нагиева заговорил после скандального интервью актера у Дудя
21:26
В Москве у двух китайцев отобрали мешок с пятью миллионами
21:17
Загитову сняли с международных соревнований
21:00
Оправдавшиеся за клип "Ибица" Киркоров и Басков стали посмешищем
20:52
Лера Кудрявцева удивила постельной сценой в детской
20:51
Папа Римский порадовал звезду "Квартета И" одобрением секса
20:05
Беременность Порошиной оказалась обманом
20:00
Пресняков поддержал отрывающегося с проститутками в бане Глушакова
19:41
"С пышными формами": Похудевший Фадеев спутался с молодой брюнеткой
19:27
Затравленные Киркоров и Басков извинились за клип "Ибица"
18:56
В Казани ребенка сбили на пешеходном переходе
18:50
На детской площадке в Тюмени забил фонтан из кипятка (видео)
18:46
Как цифровые технологии упрощают жизнь бизнесу
18:37
"Я не одна": раскрыта тайная связь Степаненко с молодым актером
18:14
Жена Глушакова устала от его проституток
17:55
Орлова обратилась к избирателям перед вторым туром выборов
17:48
Под Челябинском обрушилась шахта
17:38
Не беременна: Собчак развеяла слухи о втором ребенке
17:38
Группа "Гости из будущего" снова вместе
17:31
В Омске иномарка насмерть сбила пешехода и скрылась с места ДТП
17:27
Госдума запустила англоязычную версию сайта
17:07
Последние новости шоу-бизнеса сегодня, 19 сентября 2018 года
17:03
Названа причина крушения МиГ-31 под Нижним Новгородом
16:52
"Разорвало на ошметки": попавший в аварию Билан взорвался
16:47
В ДТП под Волгоградом погибла семилетняя девочка (фото)
16:43
Асад пренебрег дружбой с Путиным после трагедии
16:26
Любовница Тимати ждет ребенка
16:22
Под Нижним Новгородом разбился самолет
16:22
К чему приведет повышение ключевой ставки Центробанком
16:09
Понарошку едва спаслась от изнасилования дельфином
16:04
Украинцы затравили мать погибшего военного с Ил-20
16:03
"Вот это красотка!": Помолодевшая Малышева стала сенсацией
15:35
Говорливый Нагиев втянул Первый канал в громкий скандал
15:31
Крушение крана в Приморье попало на видео
15:10
Развод: лодка любви футболиста Глушакова разбилась о баню
15:03
Опозоренный в бане Глушаков подал на развод
15:01
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20
14:51
На БКЛ запустят еще два тоннелепроходческих щита
14:47
Анна Хилькевич обнародовала кадры из роддома
14:25
Пугачева появилась на детском празднике в экзотическом наряде
14:20
Порнозвезда в шоке от секса с Трампом
13:58
В ночном клубе Екатеринбурга убили студента
13:41
Кремль сделал заявление об отмене результатов выборов
13:38
В Москве завершается строительство платформы Ленинградская
13:35
Россиян травят вызывающей рак картошкой
13:29
Fairy выпустил средство для мытья посуды без красителей и добавок
13:26
Жена сняла на видео футболиста Глушакова с проституткой в бане
13:22
В Башкирии в ДТП с фурой погибли двое детей
13:08
В горах Северной Осетии погиб иностранный турист
13:01
Порномодель продает грудь на аукционе
12:49
"Все соки выжмет": стало известно о разводе и шантаже Собчак
12:48
Госдума и правительство настраивают сельское хозяйство на рост
12:38
Роскошная жизнь отравленной в Солсбери российской модели
12:23
Дайнеко грязно выругалась в ответ на слова Ковальчук
12:23
Под Москвой бизнесмена атаковала банда из 13 человек
12:23
Муж Королевой вцепился в пышную грудь звезды "Дома-2"
12:19
Какие привычки нас старят
11:46
Петросян угрожает брошенной Степаненко новым наследником
11:42
"Что у него в трусах?": Гусев из "Дома-2" возбудил народ
11:33
Известный телеведущий умер после долгой болезни
11:31
Медведев поздравил избранных на высокие посты единороссов
11:24
В вологодской сауне погиб 26-летний мужчина
11:14
Джефф Монсон признался в любви к Виктору Цою
11:06
"Дима, вам тушенки хватило?": Нагиев рассказал о встрече с Путиным
11:04
14-летнему сыну Штурм стало плохо после допроса
10:50
На трассе в Башкирии иномарка насмерть сбила женщину-пешехода
10:40
В Москве загорелась больница
10:26
Осталось шесть лет: катастрофа на Земле неизбежна
10:22
Телеведущий в прямом эфире поиздевался над Ольгой Бузовой
10:19
Застенчивые геи: Петрова и Боширова вывели на чистую воду
10:04
Больная пассажирка посадила летевший в Москву лайнер в Тюмени
09:48
Крик души матери погибшего в Сирии военного
09:43
За что хотят посадить бизнесмена Сергея Вялкова
09:43
"Сразу стало очень страшно": знаменитый актер о смертельном диагнозе
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Беременность Бледанс оказалась проплаченным Малаховым спектаклем
Петросян угрожает брошенной Степаненко новым наследником
Сын-подросток публично отвернулся от избитой Штурм
Шаляпин отвел Цымбалюк-Романовскую в ЗАГС
Крик души матери погибшего в Сирии военного
Нагиев при всех сорвал колготки с пьяной Гузеевой
Общество

Наркодилер и эскортница: жертв отравления в Солсбери вывели на чистую воду

Фото: instagram.com/missannawebb
Стал известен род деятельности пары, которой стало плохо после ужина в кафе Prezzo. Оказалось, что 42-летний Алекс Кинг является торговцем наркотиками, а россиянка Анна Шапиро — элитной проституткой.  
прочитано 1008 раз

Мужчине было предъявлено обвинение по 12 эпизодам продажи запрещенных веществ, включая кокаин и экстези. А ночь с уроженкой Нижнего Новгорода, переехавшей в Лондон, стоит четыре тысячи фунтов стерлингов.

ПО ТЕМЕ

Российская модель с мужем стали жертвами отравления в Солсбери

При этом друзьям Анна говорила, что работала на израильскую разведку и соблазняла мужчин по заданию спецслужб, передает The Mirror. В отравлении их с возлюбленным она обвинила Россию.

Однако британские следователи пришли к выводу, что пару не пытались отравить нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое использовали при покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В свою очередь источники издания The Sun говорят, что Шапиро с Кингом отравили стрихнином. Российское посольство в Великобритании не смогло подтвердить достоверность этих сведений.

Пресс-служба полиции графства Уилтшир заявила, что ведомство не рассматривает инцидент как подозрительный. Пострадавшие 16 сентября Анна и Алекс уже выписаны из стационара, сообщила в Twitter окружная больница города.

Автор: Валерия Нарская20 сентября 2018, 11:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная жизнь отравленной в Солсбери российской модели

567

комментарии

Политика

Порошенко признал вину за сбитый Boeing
Асад пренебрег дружбой с Путиным после трагедии
Израиль отправил в Москву генерала после крушения самолета Ил-20
Европа наплевала на данные России по МН17

Шоу-бизнес

Малахов подобрал пресмыкающегося перед Степаненко Петросяна
Молодая жена показала побои от Чуева из "Дома-2"
Джоли устроила Питту тайное свидание
Довела: грязная драка на шоу Ольги Бузовой

Проишествия

Российская модель с мужем стали жертвами отравления в Солсбери
Тела россиян из сбитого Ил-20 порвало на куски
Шансов выжить не было: Израиль дал России минуту на спасение 15 военных
"Враждебная провокация": российский самолет Ил-20 сбили по вине Израиля

Lifestyle

Сериал "Екатерина": Александрова рассекретила продолжение
Взращенную Кобзоном "Красную гвоздику" вручили в Смоленске
Известный кинокритик разорвал Хабенского из-за "Оскара"
"Пассажир из Сан-Франциско" прибыл в Венецию
Шоу-бизнес

Пугачева появилась на детском празднике в экзотическом наряде

Примадонна отметила день рождения двойни
Шоу-бизнес

Говорливый Нагиев втянул Первый канал в громкий скандал

В Кремле высказывания шоумена не комментируют
Политика

Порошенко признал вину за сбитый Boeing

Президент Украины сильно нервничает
Шоу-бизнес

Пикантное фото Цымбалюк-Романовской вызвало переполох

Поклонники восхищаются снимком Цымбалюк-Романовской

Гороскоп

Беременность Порошиной оказалась обманом
Астрологический прогноз с 17 по 23 сентября
Специалист о шансах онкобольной звезды КВН на спасение
Совет на выходные

Фоторепортажи

Развод: лодка любви футболиста Глушакова разбилась о баню
Роскошная жизнь отравленной в Солсбери российской модели
Красотка врезала Ван Дамму прямо на сцене
Пухлогубая Йоханссон блеснула на премии "Эмми"

Спорт

Загитову сняли с международных соревнований
Тутберидзе: Загитова "тащила" Медведеву на олимпийское серебро
Фигуристу Ягудину запретили ходить из-за страшной болезни
Российскую чемпионку обманул любовник-альфонс

Регионы

Россиянка продала дочь за три тысячи рублей
Китай разинул рот на российский Дальний Восток
Землетрясение ударило по Крымскому мосту
Россиянка умерла после покупки просроченных лекарств от рака
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru