В крушении самолета Ил-20 нашли украинский след

Новые подробности появляются в деле погибших в небе над Сирией россиян. В экипаже сбитого самолета Ил-20 были офицеры с украинскими корнями.

На борту сбитого в Сирии российского самолета радиоэлектронной разведки находился подполковник Александр Алешин. Потомственный военный, сын генерал-майора Алешина окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО. На борту Ил-20 он наблюдал за местностью.

Мать подполковника Елена Алешина одной из первых отреагировала на новость о падении самолета. "Люди, у меня сын погиб на Ил-20, его сбила ракета", – написала она в соцсети. Елена опубликовала фотографию мужчины в форме и подписала: "Мой сын, подполковник Александр Александрович Алешин, сын генерал-майора Александра Алешина".

На странице Александра в соцсети – всего пара снимков с детьми, три десятка друзей и несколько постов. Последний раз он заходил в соцсети 3 сентября, чтобы поблагодарить друзей за поздравления с днем рождения. До крушения самолета Ил-20 оставалось совсем немного.

Как рассказывают однокурсники Александра, он был добрый и сильный. Всегда улыбался, никогда не терял оптимизма. Друзья называли его Дэн Дэныч – по их мнению, Сан Саныч ему не очень подходило.

�� Стали известны имена погибших в результате крушения Ил-20 в Сирии https://t.co/k3KHou4hhD



Российский военный самолет, на борту которого находились 15 человек, был сбит в сирийской провинции Латакия 17 сентября.#Россия #Сирия #Ил20 pic.twitter.com/5wVMAMDawm — Пятый канал Новости (@5tv) 19 сентября 2018 г.

Дедушка и бабушка Александра были геологами. Они часто бывали по работе в Закарпатье. Сестра подполковника Анна Шушурина живет в Киеве. "Мне больно даже думать, а не то что говорить о гибели брата", – прокомментировала она крушение самолета Ил-20. У Александра Алешина, погибшего на борту российского Ил-20 в Сирии, остались жена и двое детей, пишет издание "МК".