Как отмечается Всемирный день ответственного потребления пива
Сегодня, 21 сентября отмечается Всемирный день ответственного потребления пива. В России стартует акция по предупреждению потребления алкоголя несовершеннолетними. Ее проводит компания "Балтика" вместе с другими членами Союза российских пивоваров.
В течение нескольких недель волонтеры акции разместят в магазинах порядка 170 000 специальных стикеров и раздут продавцам 150 000 информационных буклетов для профилактики продаж алкоголя несовершеннолетним.
"Не допустить потребление пива несовершеннолетними – одна из
наших основных задач как ответственного производителя. При этом мы пониманием,
что добиться результатов в этом направлении можно только объединив усилия с
другими участниками рынка, органами государственной власти, а также благодаря
участию наших сотрудников в качестве волонтеров , − говорит Ольга
Белкина, вице-президент по продажам пивоваренной компании "Балтика",
часть Carlsberg Group. – Всемирный день ответственного потребления
пива – пример такого партнерства. Эта инициатива служит продолжением работы,
которую мы ведем в течение года, и ярким поводом, чтобы за счет масштаба
напомнить большему числу взрослых людей об ответственности при продаже и
потреблении пива".
Важность проведения такой информационно-разъяснительной работы подтверждают данные Социологического института Российской академии наук, которые указывают на то, что многие сотрудники торговых точек не в полном объеме осведомлены о различных аспектах законодательства в этой области.
Всемирный день ответственного потребления пива был учрежден в 2015 году по инициативе крупнейших международных пивоваренных компаний, включая CarlsbergGroup, и ежегодно отмечается в середине сентября.
Эта масштабная инициатива объединяет пивоваров, государственные, некоммерческие организации, ритейлеров десятках стран по всему миру для профилактики и решения проблем, связанных с потреблением алкоголя, таких как вождение в нетрезвом состоянии и потребление алкоголя несовершеннолетними.
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