Как отмечается Всемирный день ответственного потребления пива

Вкус пива ни с чем не перепутаешь. Освежающий, с горчинкой, легким ароматом хмеля. В мире насчитывается более тысячи сортов пива и каждый по-своему неповторим. Но все-таки, не стоит забывать, что напиток этот содержит алкоголь, а значит, потреблять его стоит ответственно.

Сегодня, 21 сентября отмечается Всемирный день ответственного потребления пива. В России стартует акция по предупреждению потребления алкоголя несовершеннолетними. Ее проводит компания "Балтика" вместе с другими членами Союза российских пивоваров.

В течение нескольких недель волонтеры акции разместят в магазинах порядка 170 000 специальных стикеров и раздут продавцам 150 000 информационных буклетов для профилактики продаж алкоголя несовершеннолетним.

"Не допустить потребление пива несовершеннолетними – одна из наших основных задач как ответственного производителя. При этом мы пониманием, что добиться результатов в этом направлении можно только объединив усилия с другими участниками рынка, органами государственной власти, а также благодаря участию наших сотрудников в качестве волонтеров , − говорит Ольга Белкина, вице-президент по продажам пивоваренной компании "Балтика", часть Carlsberg Group. – Всемирный день ответственного потребления пива – пример такого партнерства. Эта инициатива служит продолжением работы, которую мы ведем в течение года, и ярким поводом, чтобы за счет масштаба напомнить большему числу взрослых людей об ответственности при продаже и потреблении пива".







Важность проведения такой информационно-разъяснительной работы подтверждают данные Социологического института Российской академии наук, которые указывают на то, что многие сотрудники торговых точек не в полном объеме осведомлены о различных аспектах законодательства в этой области.





Всемирный день ответственного потребления пива был учрежден в 2015 году по инициативе крупнейших международных пивоваренных компаний, включая CarlsbergGroup, и ежегодно отмечается в середине сентября.

Эта масштабная инициатива объединяет пивоваров, государственные, некоммерческие организации, ритейлеров десятках стран по всему миру для профилактики и решения проблем, связанных с потреблением алкоголя, таких как вождение в нетрезвом состоянии и потребление алкоголя несовершеннолетними.