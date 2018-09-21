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Общество

Почему растет доверие россиян к принимаемым Думой законам

Фото: vk.com/duma
Большинство граждан России считают действующие в стране законы хорошими. Это говорит о высоком качестве работы Госдумы и повышении ее авторитета.
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Согласно данным опроса фонда "Общественное мнение", 53% респондентов считает российские законы в целом хорошими, противоположного мнения придерживается всего четверть опрошенных. Четыре года назад положительно оценивали российские законы менее половины участников аналогичного опроса – 46%, в 2001 году – всего 28% россиян.

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Представители всех фракций Госдумы отметили, что данные, представленные социологами, – это показатель общего улучшения отношения избирателей к работе палаты.

Рост положительной оценки российских законов связан с тем, что в России растет правовая культура, Госдума в последнее время приняла много полезных для людей законов, и работа нижней палаты парламента стала более открытой. Такое мнение высказал представитель парламентского большинства, член "Единой России", первый замглавы ее фракции в Думе  Андрей Исаев.

"Первый фактор – это то, что растет в целом правовая культура в стране. Все больше людей изучают законы и пользуются законами для защиты своих прав, получения определенных преференций, если они по закону положены", – отметил депутат.

Андрей Исаев. Фото: duma.gov.ru

Второй составляющей он назвал увеличение принятия Думой полезных для людей законов. А третий фактор, по мнению Исаева, связан с работой самого парламента.

"В этом созыве работа Госдумы стала гораздо более открытой и гораздо более серьезно воспринимается избирателями, начиная с того, что все депутаты ходят на пленарные заседания, заканчивая тем, что наиболее резонансные законопроекты получают широкое общественное обсуждение, по ним организуется общественные, парламентские слушания, в которых участвуют все заинтересованные стороны", – указал парламентарий.

В свою очередь, первый вице-спикер Думы, коммунист Иван Мельников отметил, что в нынешнем созыве стало меньше, как он выразился, крикливых инициатив, повысилось качество законов и увеличилась глубина обсуждения вопросов, в том числе за счет новых форм привлечения к нему общественности.

"Это граждане, безусловно, чувствуют и отсюда такая позитивная динамика, укрепляющая авторитет парламента в целом", – заявил Мельников.

Иван Мельников. Фото: duma.gov.ru

Его коллега по Думе, член фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов объяснил рост положительной оценки российских законов общим изменением настроя граждан по отношению к Госдуме.

Положительными факторами депутат назвал повышение дисциплины и возобновление реальных дискуссий по законопроектам. По словам Емельянова, избиратели всегда хотели видеть своих избранников на рабочем месте, а не обычные ранее ситуации, когда депутаты нажимали поочередно кнопки за своих товарищей.

Депутат также отметил, что теперь оппозиционные фракции добиваются принятия своих инициатив. "Например, "Справедливой России" удалось провести пять законопроектов за одну прошлую сессию и это тоже, видимо, отмечается избирателями, и в целом отражается на качестве законопроектной работы.

Михаил Емельянов. Фото: duma.gov.ru

Наконец, глава комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, представляющий в Госдуме ЛДПР, отметил, что главная задача депутатов — разрабатывать и принимать простые, понятные и ясные законы.

"Законопроекты, которые принимаются в российском парламенте, безусловно, проходят этапы обсуждения на уровне экспертов. Наиболее резонансные законы обсуждаются на парламентских слушаниях с привлечением общественности. В качестве примера могу привести обсуждение законодательной инициативы по пенсионной реформе, когда в ходе парламентских слушаний были выслушаны десятки мнений и позиций", – сказал депутат.

Сергей Жигарев. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian State Duma Photo Service

Напомним, что в Госдуме VII созыва по инициативе спикера Вячеслава Володина принято несколько важных решений и изменений в регламент,  которые вывели эффективность работы депутатов на совершенно новый уровень. В частности, на Охотном Ряду ведется активная борьба с прогулами, за них депутаты расплачиваются частью своей зарплаты.

Также парламентарии теперь голосуют на заседаниях палаты только лично, в Думе отменен единый "час голосования", народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого закона. Появилась практика широкого обсуждения резонансных законопроектов с привлечением экспертов и общественности. Масштабные парламентские слушания прошли перед принятием документов о защите участников долевого строительства, о реновации и правительственного законопроекта, корректирующего пенсионное законодательство.

Автор: Александр Комаров21 сентября 2018, 18:30

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