Пассажирский лайнер сбит ракетой под Хабаровском

В сентябре 1962 года под Хабаровском произошла одна из самых крупных авиационных катастроф в СССР. Разбился самолет Ту-104, все находившиеся на его борту пассажиры и члены экипажа погибли. Из-за того, что материалы расследования были засекречены, точная причина трагедии неизвестны до сих пор. Одна из основных версий гласит, что лайнер был сбит зенитной ракетой "земля-воздух".



Самолет Ту-104 с 79 пассажирами на борту и семью членами экипажа – всего 86 человек, выполнял рейс по маршруту Москва – Петропавловск-Камчатский с промежуточной остановкой в Хабаровске. К тому моменту лайнер эксплуатировался четыре года, общая наработка составляла 4,5 тысячи летных часов.



Перелет от Хабаровска до Петропавловска-Камчатского обещал быть непростым из-за большой облачности. Ее верхняя кромка превышала высоту восемь километров. Тем не менее, препятствием к полету это не являлось.

Ту-104 поднялся в воздух утром в 4 часа 32 минуты по местному времени и начал набирать высоту. Через семь минут экипаж связался с диспетчером и сообщил о достижении отметки в четыре километра. В ответ пилоты получили разрешение подняться на высоту восемь километров.

Через полторы минуты экипаж вновь вышел на связь. Только на этот раз пилоты докладывали о внештатной ситуации. Диспетчер смог разобрать слово "бросило", а также понять из сказанного, что самолет сильно трясет. На этом связь прервалась.

Через некоторое время Ту-104 рухнул в болото в 95 километрах от Хабаровска. Погибли все, кто был на борту – 86 человек, включая 21 ребенка.

Расследованием обстоятельств случившегося занималась специальная комиссия. По одной из версий, катастрофа была вызвана непреднамеренным включением автопилота или случайным включением электроуправления триммером руля высоты. Но точной причины трагедии по сей день неизвестно: результаты работы комиссии были засекречены.

В некоторых источниках встречается версия, что самолет мог быть сбит зенитной ракетой класса "земля-воздух". В момент трагедии лайнер как раз проходил в непосредственной близости от военного полигона "Литовка".

В пользу этого говорят показания пилотов самолет Ан-10, летевшего позади Ту-104 с интервалом в четыре минуты. Летчики утверждали, что видели сквозь облака перед собой яркое красное зарево, которые постепенно угасло.

Стоит отметить, что подобные трагические случаи происходили в СССР и до трагедии под Хабаровском. Так, в декабре 1961 года пассажирский Ил-18, летевший по маршруту Москва – Адлер, внезапно потерял управление и разрушился в воздухе. Жертвами катастрофы стали 59 человек.

Официальная причина случившегося также не была названа. Однако разброс обломков самолета дал основания предположить, что лайнер был уничтожен зенитно-ракетным комплексом С-75, располагавшегося на полигоне Капустин Яр.

К сожалению, не удалось избежать подобных трагедий и в нашей новейшей истории. В 2001 году самолет Ту-154 был, следовавший рейсом Тель-Авив – Новосибирск, был сбит ракетой, выпущенной с противовоздушного комплекса С-200 вооруженных сил Украины. Погибли 78 человек – 66 пассажиров и 12 членов экипажа.