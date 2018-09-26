Савченко срочно потребовалась операция

Очередное заседание по делу о подготовке терактов в украинской столице состоялось 25 сентября в Шевченковском районном суде Киева. Главной фигуранткой дела является Надежда Савченко, которая когда-то считалась едва ли не национальной героиней, а затем превратилась в почти главного врага страны.

Во время рассмотрения дела она объявила о непредвиденных обстоятельствах. "Я следователю говорила, что до 30 октября мы, в принципе, успеем ознакомиться с материалами, но я это говорила до того, как узнала, что мне нужна операция. Но сейчас мне нужна операция", – цитирует канал "360" Надежду Савченко.

О том, по каким причинам депутату Верховной рады потребовалась срочная помощь врачей, она предпочла не распространяться. Напомним, что Надежду Савченко обвиняют в подготовке терактов в здании Верховной рады и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.