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Общество

Госдума приняла законопроект о пенсионных изменениях

Фото: vk.com/duma
Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания в среду, 26 сентября, приняла законопроект, направленный на совершенствование параметров пенсионной системы. В основе нормативно-правового акта – президентские поправки, которые позволили значительно улучшить инициированный правительством документ.

Продолжение: Для чего Госдума сбалансировала пенсионную систему
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Реальное повышение уровня жизни пенсионеров 

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Обсуждение документа парламентарии начали еще в конце весенней сессии. Как неоднократно подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин, целью изменений должно стать реальное повышение уровня жизни пенсионеров. По словам министра труда и социального развития Максима Топилина, к 2024 году размер пенсий составит порядка 20 тысяч рублей. 

После рассмотрения проекта закона в конце июля, начался сбор поправок к нормативно-правовому акту. Предложения по доработке инициативы исходили не только от депутатов Госдумы, но и от регионов, представителей бизнеса, общественных организаций и профсоюзов. Свои поправки к проекту закона представил и президент России Владимир Путин.  

Инициативы главы государства легли в основу одобренного депутатами нормативно-правового акта, их поддержали единогласно все фракции нижней палаты. "За" проголосовали 385 депутатов, проголосовавших "против" и тех, кто воздержался, не было. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, законодателям удалось прийти к консенсусу.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Поправки президента 

В отличие от первоначального варианта, законопроект с учетом поправок снижает возраст выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет. Для мужчин эта планка устанавливается на уровне 65 лет.

Раньше на пенсию смогут выйти и многодетные матери: у кого трое детей – на три года раньше, соответственно, те, у кого четверо детей – на четыре года. Также вводится повышенный размер пенсионных выплат за более 30 лет работы на селе.  

При этом граждане, которые по старому пенсионному законодательству должны отправиться на заслуженный отдых в ближайшие годы, смогут оформить пенсионные выплаты на шесть месяцев раньше возраста выхода на пенсию. К примеру, если работник должен был выйти на пенсию в январе 2020 года, то оформить выплаты он сможет уже в июле 2019 года.  

Также на три года понижается стаж, дающий право досрочного выхода на пенсию (37 лет для женщин и 42 для мужчин), сохраняются все федеральные и большинство пенсионных льгот с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.  Также сохраняются действующие сегодня нормы для коренных и малочисленных народов Севера.

Изменения будет вводиться поэтапно с 2019 года и не затронут нынешних пенсионеров – это около 46,5 млн человек.

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha

Предложенные президентом поправки делают законопроект максимально справедливым для граждан, отметил Вячеслав Володин. "Главное – все изменения будут производится постепенно и позволят людям адаптироваться к новой жизненной ситуации. Это то, чего ждут наши граждане, и президент их услышал", – подчеркнул спикер. 

Сопутствующие законопроекты 

Некоторые поправки президента были вынесены на голосование нижней палаты в рамках отдельных нормативно-правовых актов. Среди них - введение уголовной ответственности за нарушение прав работников предпенсионного возраста, а также предложение выделить время для прохождения диспансеризации для соответствующей категории граждан.  

Накануне инициированный президентом нормативно-правовой акт о защите трудовых прав лиц предпенсионного возраста (с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин) Госдума одобрила в окончательном чтении. Документ вводит уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение гражданина на основании того, что он находится в предпенсионном возрасте.  

Внесенные президентом поправки предлагают в качестве санкций за нарушение нормы штраф до 200 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода виновного за период до полутора лет (18 месяцев). Кроме того, нарушителю могут грозить обязательные работы сроком до 360 часов. При этом лишение свободы за нарушение трудовых прав граждан предпенсионного возраста не предусматривается. 

Фото: vk.com/duma

Депутаты одобрили и другую президентскую инициативу – о предоставлении гражданам предпенсионного возраста двух дополнительных свободных от работы дней раз в год для прохождения диспансеризации. Должность и заработная плата при этом будут сохранены. Соответствующая норма закрепляется в Трудовом кодексе.  

Для получения выходного с целью прохождения диспансеризации гражданину достаточно написать соответствующее заявление и согласовать его с работодателем. Законопроект вступит в силу с 1 января следующего года.  

Как отметил Вячеслав Володин, принимая законопроект, Госдума реализует задачу, поставленную в майском указе президента, о снижении уровня смертности среди граждан трудоспособного возраста. Именно своевременная диагностика, подчеркнул председатель нижней палаты, позволяет выявлять заболевания на ранней стадии и успешно заниматься лечением недугов.  

В рамках настройки пенсионной системы депутаты также одобрили законопроект о направлении в Пенсионный фонд (ПФР) средств, конфискованных у пенсионеров. Нормативно-правовой акт предлагает пополнять бюджет ПФР не только за счет изъятых у взяточников денежных средств, но и путем реализации конфискованного у них имущества. В тексте законопроекта подчеркивается, что зачисленные таким способом в бюджет Пенсионного фонда средства будут направляться на выплаты страховых пенсий граждан.   

Ратификация 102-й конвенции 

В контексте улучшения пенсионной системы депутаты в ходе пленарного заседания 26 сентября одобрили законопроект о ратификации конвенции Международной организации труда о размере пенсий. Документ определяет выплаты при выходе на пенсию на уровне не менее 40% от заработка. 

Фото: vk.com/duma

За ратификацию конвенции законодатели проголосовали единогласно. Ее суть в том, что при выходе на пенсию коэффициент замещения утраченного заработка должен составлять 40%. Иными словами, на законодательном уровне установится норма, в соответствии с которой размер пенсии россиянина не может быть меньше 40% от зарплаты, которую он получал.

Конвенция была принята в Женеве в 1952 году. Она охватывает основные сферы социального обеспечения: медицинское обслуживание, обеспечение по старости, семейное обеспечение и прочее. По каждому из разделов документ фиксирует минимальные требования относительно определенного круга лиц, включая размер денежных выплат или объем предоставляемых услуг.  

Как Госдума улучшала пенсионный законопроект 

Проект закона о совершенствовании пенсионной системы за авторством правительства Госдума рассматривала еще в конце весенней сессии – 19 июля. Было решено в течение двух месяцев обсудить его в регионах, привлечь к этому экспертов и общественников. 

21 августа на Охотном Ряду прошли широкие тематические парламентские слушания. К обсуждению актуального вопроса были привлечены члены правительства, эксперты, представители профсоюзов и общественных организаций.

По итогам дискуссий была создана специальная рабочая группа, которую возглавила вице-спикер Ольга Тимофеева. В ее задачу вошли вопросы обсуждения настройки пенсионной системы и внесенных поправок. Вместе с депутатами участие в деятельности рабочей группы приняли члены кабмина, представители бизнеса и общественности. 

Фото: duma.gov.ru

Всего состоялось три заседания рабочей группы – 31 августа, 12 сентября и 24 сентября. На этом деятельность рабочей группы не заканчивается. Вячеслав Володин отметил, что она будет заниматься вопросами совершенствования пенсионного законодательства и после принятия соответствующего пакета законов.  

"Изучать правоприменительную практику, получая обратную связь от наших граждан с тем, чтобы принимаемые законы работали эффективно на результат", – пояснил спикер.  

Что касается президентских поправок, то они поступили на рассмотрение нижней палаты в начале сентября. После этого они обсуждались в профильных комитетах Госдумы в рамках тематической рабочей группы. В понедельник, 24 сентября, на Охотном Ряду состоялось заседание профильного комитета по труду и соцполитике, который поддержал инициативы главы государства.  

Почему пенсионная система нуждается в настройке 

Необходимость изменений в пенсионной системе диктуют несколько факторов. Прежде всего, это продолжающаяся увеличиваться дыра в бюджете Пенсионного фонда. В настоящее время на то, чтобы ее закрыть, из федерального бюджета выделяется более 3,3 триллиона рублей – это 40% от всего объема Фонда и 20% от расходов бюджета Федерации. Если ничего не предпринимать в будущем средств придется выделять в два раза больше. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksey Bychkov

Кроме того, в России наблюдается устойчивый тренд на увеличение средней продолжительности жизни, но вместе с тем необходимо учитывать спад рождаемости в 1990-е годы. Сочетание этих факторов приведут к тому, что баланс между пенсионерами и трудоспособными гражданами резко увеличился. 

Отказ от совершенствования пенсионной системы приведет к дальнейшему увеличению дефицита Пенсионного фонда (ПФ), полагают эксперты. В свою очередь это обернется сокращением денежных выплат в реальном выражении, а средства, которые получат пенсионеры по индексации, будут неизбежно съедены инфляцией. 

В случае, если никаких изменений не будет принято, индексация пенсий будет проводиться какое-то время, при этом на эти цели начнут уходить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Когда кончатся эти деньги, пенсионные выплаты упадут и станут единым, одинаковым для всех и небольшим пособием по возрасту, которое граждане будут получать с 55 или 60 лет. "То есть половина взрослого населения страны.

Автор: Иван Поляков26 сентября 2018, 15:18

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