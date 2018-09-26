Госдума сделала важный шаг для поддержки пенсионеров

Госдума ратифицировала во втором, основном чтении конвенцию Международной организации труда о размере пенсий. Этот документ определяет выплаты при выходе на пенсию на уровне не менее 40% от заработка.

Депутаты проголосовали за ратификацию конвенции единогласно. Речь идет о документе, принятом в Женеве в 1952 году. Госдума ратифицирует его сейчас, так как он дополняет пакет правительственных законопроектов, направленных на совершенствование пенсионной системы в России.

Суть конвенции состоит в том, что при выходе на пенсию коэффициент замещения утраченного заработка гражданина должен составлять 40%. То есть, размер пенсии не может быть менее 40% от зарплаты, которую получал человек.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, повышение пенсий – одна из основных целей совершенствования пенсионной системы, а ратификация конвенции позволит это гарантировать.

"Мы в Госдуме приняли решение о том, чтобы пенсия была не менее 40% заработной платы человека, который выходит на пенсию. Это ратификация конвенции МОТ", – говорил председатель Думы.





Напомним, что 19 июля депутаты приняли в первом чтении предложенный правительством законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства. Ранее документ обсуждался в профильных комитетах нижней палаты, а также на региональном уровне. Сегодня, 26 сентября, депутаты рассматривают его во втором чтении.

О предстоящем совершенствовании пенсионной системы правительство России объявило в середине июня. По предложению кабмина, в России должна быть установлена планка в 65 лет для выхода на пенсию мужчин (к 2028 году) и 63 – для женщин (к 2034 году). Изменения будут вводиться поэтапно с 2019 года и не затронут нынешних пенсионеров.