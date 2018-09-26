Дали повод напиться: именинника Порошенко окунули в лужу

Петр Порошенко посетил украинскую общину в США, где его поздравили с 53-летием и исполнили песни "Многая лета" и Happy birthday, mister president. Пользователи Сети к поздравлениям украинскому лидеру отнеслись настороженно. Они ожидают, что после такой встречи Порошенко появится на людях пьяным.

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