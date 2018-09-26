Дали повод напиться: именинника Порошенко окунули в лужу
Президент Украины Петр Порошенко решил совместить приятное с полезным и, приехав в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН, отправился в гости к украинской общине в США, где его должен был ждать теплый прием. Украинский лидер в своем расчете не ошибся.
Представители общины поздравили Петра Порошенко с 53-летием, исполнив по православной традиции песню "Многая лета", а затем, по американской – Happy birthday, mister president. Видео с поздравлением на своей странице в Twitter опубликовал пресс-секретарь главы Украины Святослав Цеголко. На записи видно, что от столь теплого приема Петр Порошенко пришел в восторг.
Однако пользователи Сети весьма настороженно отнеслись к тому, что увидели. В частности, они усомнились, что такого государственного деятеля, как Петр Порошенко, стоит встречать столь радостно. Некоторые и вовсе испугались, что поздравление от украинской диаспоры станет очередным поводом для Петра Порошенко напиться.
Не обошлось и без ответной любезности – президент Украины прихватил с собой государственные награды. Сенатору США он вручил орден За заслуги и весомый вклад в укрепление международного авторитета государства, развитие межгосударственного сотрудничества и плодотворную общественную и гуманистическую работу, передает РИА ФАН. Библиотекарь Украинского музея стал обладателем ордена княгини Ольги. Еще один орден За заслуги был вручен президенту Украинского конгрессового комитета США.
Критики рассказывают, что пьяный Порошенко частенько срывает выступления и делает странные заявления. Некоторые решили, что он был под мухой даже на Генеральной ассамблее ООН. Дескать, неспроста перепутал двери и ввалился в российскую переговорную.
Женщина поделилась своим несчастьем
Артистке понадобилась врачебная помощь
Поющая ведущая раскрыла секреты передачи
Звезда показала шикарное тело