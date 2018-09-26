Как быстро получить визу США

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, в каких близлежащих странах наши соотечественники могут быстро получить визу США.

Быстро оформить визу США в Москве по-прежнему непросто. Но способ получить заветную американскую визу быстро все-таки есть.

Самый короткий срок ожидания визы США в Армении – чуть больше месяца. В Ереване уже есть даты для собеседования в октябре.

Можно оформить документ и в странах Прибалтики, и Финляндии. Там придется ждать от трех до четырех месяцев. В Казахстане получения визы в США придется ждать четыре-шесть месяцев, что тоже не быстро. Еще дольше, от полугода – на Украине, сообщает Atorus.ru.

По данным экспертов Ассоциации туроператоров, сейчас в московском консульстве появилось несколько дат для записи на получение визы в США в октябре, но придется постараться, чтобы приобрести документ побыстрее. "Пока открытие дат – чудо, а не закономерность... Что касается записи для тех, кому не нужно собеседование и речь идет о продлении того же типа визы, то здесь окна в Москве есть и на сентябрь, и на октябрь", – сообщила председатель Совета партнерства Visit USA Маргарита Бабаян. По неофициальной информации, сотрудников американского консульства, которые занимаются визовыми вопросами, стало больше.