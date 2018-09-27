"Всего наихудшего, тварь": известный политик набросился на Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко накануне выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Поездка лидера Незалежной в Нью-Йорк совпала с его днем рождения: 26 сентября ему исполнилось 53 года. По этому поводу бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко обрушился с резкой критикой на Порошенко, пожелав ему "всего наихудшего".



прочитано 380 раз